Vzhledem k současné situaci, kdy stále není možné realizovat plnohodnotně všechny vzdělávací aktivity, které má Zoo Hodonín běžně v nabídce, připravilo její vzdělávací centrum několik aktivit určených především pro děti, které lze realizovat i takzvaně na dálku.

Online výpravy do exotických míst s pracovníky Zoo Hodonín. | Foto: Se souhlasem ZOO Hodonín

Pro školní kolektivy je připraven unikátní soubor online přednášek pro zpestření distanční výuky. Žáky čekají poutavá vyprávění o zážitcích z dobrodružných cest po celém světě doplněné fotografiemi a videi. Ty pro ně připravili zaměstnanci Zoo Hodonín, kteří jsou zároveň i nadšení ochránci přírody a aktivně se této činnosti věnují i ve svém volném čase. Děti a jejich pedagogové, kteří se je rozhodnou přizvat do své online výuky, se tak mohou vypravit za amurskými tygry do Ruska s chovatelem šelem Jurou Hlásenským, za orangutany do Indonésie s lektorkou vzdělávacího centra Ivou Uhrovou či do Afriky na safari s chovatelem primátů Lukášem Baránkem.