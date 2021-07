Před několika dny jsem si přečetl článek ve Vašem týdeníku i jsem dostal zprávu městského rozhlasu o krytém bazénu a wellness v Kyjově a zhrozil jsem se.

Je mou občanskou povinností upozornit na problémy a plýtvání, i když je již víceméně rozhodnuto, a to i většinou zastupitelstvem města. Nemohu uvěřit vlastním očím a uším. Osobně jsem se také zúčastnil besedy či rozpravy na podzim minulého roku v Kulturním domě s občany,projektanty a zástupci města a z těch keců mě bylo smutno. Vůbec jsem do toho nezasahoval. Jsou to všechno věci všeobecně známé a veřejné. Mluvím jen o faktech a realitě, nikoho nejmenuji, i když lidé, projektanti i radnice jsou úplně odtrženi od reality. Všechno si můžete ověřit i na internetu.

Jak jsem již psal v zářiovém čísle roku 2018 Kyjovských novin, tak to dělám znova. Protože někteří lidé jsou úplně odtrženi od reality. Osobně jsem se zúčastnil rozpravy na podzim v kulturním domě a zhrozil jsem se. Ještě do dneška za mnou chodí občané a dávají mi za pravdu, nepochlebují. Já se tedy ptám: kdo jsou ti občané, kteří krytý bazén chtějí , když mnohonásobná většina je proti? Kde budou ti všichni až opadne prvotní euforie a zvědavost a lidé přestanou chodit či dojíždět? Kde jsou všichni ti ekonomové? Když jsem se ptal zastánců výstavby akvacentra, kterých je mimochodem velmi málo, kolikrát za rok tam půjdou plavat, tak mi odpověděli, že ani jednou nebo párkrát ze zvědavosti.

Na nevhodný projekt a plýtvání tohoto kočkopsa jsem upozorňoval radnici před více jak 20 lety (protože se v něm nedají pořádat ani oficiální závody, kde jsou předepsané rozměry,hloubka vody a tak dále a lidé se jen budou chodit koupat). Čili je to vše stále aktuální a živé. Chceme to v tom rozsahu to nesmyslné plýtvání,pochlebování, prospěchářství zastavit, dokud je čas.

Jsou to vyhozené peníze i s rozsahem prací a zbytečné zadlužování občanů,dětí,seniorů a daňových poplatníků. Znám situaci v okrese,na Moravě,v Čechách,na Slovensku,ve Švédsku i jinde v Evropě. Mluvil jsem poměrně nedávno a nezávazně se zaměstnanci bazénů a wellness. Všichni do jednoho mě potvrdili finanční a organizační zátěž. Navíc zaměstnanci, energie ,půjčky s úroky se však musí platit stále i když se neplave.

Mnohé rodiny mají také svůj vlastní bazén. Pouze dvě akvacentra v České republice mají být soběstačné, protože jsou víceméně ve vlastních rukou. Je to Aqualand Morávia Pasohlávky a Aquapark Praha (i to je diskutabilní). Všude se na bazény a akvacentra hodně doplácí ( ročně 3-11 mil. a dnes i v budoucnu to bude více,všechno se zdražuje). Podle toho, zda mají i venkovní bazén (což je případ Kyjova), nebo ne. Zástupci města se mohli ptát na názory a zkušenosti kdekoliv (pravdu jim nikdo neřekne), a potažmo je to i se spádovostí. V Kyjově se má platit základní vstupné a potom vstup do každého objektu zvlášť. Vše bude i časově omezeno. Vstupné do jednotlivých objektů se má pohybovat kolem 250-500 Kč. Jsou v životě důležitější věci a výdaje. Snadno si potom lidé spočítají, kolik musí zaplatit za jednu návštěvu akvacentra. Různí sponzoři,příspěvky ze sociálky, Evropské unie, vstupné, školáci, senioři, nájmy a další, ani zdaleka nepokryjí všechny náklady. Velmi lehce si pak průměrná rodina (2 dospělí a 2 děti) spočítá kolik bude stát jedna luxusní návštěva akvacentra i s občerstvením. Půjde to do tisíců. Kdo a kolikrát si to může dovolit? Nejsem si jistý, zda je v uváděné ceně a projektu zohledněno také bourací práce, uložení sutě, takzvané vícepráce, zdražování materiálů, práce a dopravy, výkup pozemků, budování komunikací,osvětlení,údržba,voda,další řemeslníci, Oddělení hlídkové služby - hygiena,chemikálie, stálé platby zaměstnancům, další energie,moderní technologie a jiné. Často jsou tam věci i ze zákona. Celá výstavba má stát přes 285 mil. Kč. Nejsem si vůbec jistý a mám velké obavy, že to není ani zdaleka konečná cena! Nejdříve to mělo být 160 mil.,potom 200 mil., teď je to přes 285 mil. Na besedě se dokonce mluvilo o 340-370 milionech. Jak je vidět, jde o stálý růst. Ceny mají být, jak bylo zveřejněno, bez DPH. Takže se výsledná cena (převyšuje hodně rozpočet města) za vše může pohybovat kolem půl miliardy. Kde na to město vezme (půjčkami)? To znamená, že odborníci chtějí jen vydělat, zalíbit se, nebo je jim to jedno. Jejich peníze to přece nejsou. Jsou to peníze nás všech občanů, i těch co nechodí plavat. Některé bazény jsou již zrušené anebo několik let chátrají. Města neví, co s něma (například Chomutov),nikdo je nechce.

Mám vážné obavy,že vše dopadne, jako s lyžařskýma kurzama. V nynější dobu je povinný plavecký výcvik na prvním stupni základních škol ( ve 3. třídách ). Spádových škol na kyjovsku bude kolem 20, a to i s malotřídkami, Speciálními či Zvláštními školami), takže menší počet.O lyžařských kurzech se také uvažovalo, že budou povinné v 7. ročníku základní školy. Pak se od toho rozumně odstoupilo, protože se začalo všechno zdražovat. Dříve díky sponzorům to bylo kolem 175 Kčs za kurz, později téměř 800 Kčs,1200 Kčs, dnes je to 3000-5000 Kč. A žádný luxus. Připočítejte k tomu ještě lyžařskou výstroj a výzbroj i různé poplatky, což všechno také není levné. Tehdy nebyl problém naplnit dva,tři autobusy a turnusy ( podle velikosti školy). Dnes je to s bídou jeden autobus a to i s rodiči nebo žáky vyšších ročníků, či kurzy zanikly úplně. Děti na ně jezdily velmi rády a těšily se. Nikoho jsme nemuseli přemlouvat. Bylo trestem někoho vyřadit. Lyžařskou výzbroj jsme byli schopni zajistit v potřebné kvalitě a zdarma. Dnes je všechno jinak. Moc dobře to všechno vím, protože jsem těch kurzů uspořádal desítky a navíc jsem byl instruktorem i metodikem mládeže i dospělých na různých úrovních.Závěrem bych si přál, aby město Kyjov také mělo krytý bazén, aby obě koupaliště (v Kyjově i v Bohuslavicích) byla zmodernizována a opravena, ale ne za každou cenu a oběti.

Ještě mám v živé paměti, jak jsme chodili s otcem v 60tých letech na brigády v akci Z na koupaliště. Ano, plavání je zdraví prospěšné. Ale může také na trvalo poškodit zdraví, například ledviny,získat různé infekce,poruchy termoregulace, poškození páteře a jiné. Mohou to potvrdit i mnozí lékaři. Zmiňuji se o tom také ve své diplomové práci z roku 1972, kterou jsem obhájil. Chceme zastavit to nesmyslné plýtvání penězi, zadlužování města i občanů,pochlebování,prospěchářství. Budou po letošních volbách i nová pravidla. Do toho všeho ještě problémy (i v budoucnosti) spojené s covidem-19, nedávným katastrofickým tornádem a suchem.

Bohuslav Hojač, Kyjov