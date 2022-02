Co vidí oko dravce. Velkolepé záběry Lužic, Hodonína, Nechor a Pálavy z dronu

Když budete mít čas a chuť zvu Vás dle naší programové nabídky na pozorování Slunce a hvězdné oblohy. Slunce se pomalu probouzí z minima své aktivity, v jeho fotosféře jsou patrné sluneční skvrny a v chromosféře zase zajímavé výtrysky zvané protuberance. A co se týká večerního pozorování, určitě nepřehlédněte nad jihozápadem jasného Jupitera, ale pokud se týká dalších těles Sluneční soustavy, mohu Vám nabídnout i něco, co většina lidí na vlastní oči nikdy nespatřila. Například planetu Uran, kterou objevil William Herschel, s rodovými kořeny od Ždánického lesa, anebo trpasličí planetu Ceres. Schválně, kdo z Vás už někdy doopravdy pozoroval trpasličí planetu? A samozřejmě se vydáme i mnohem dál do vesmíru, prohlédnout si skutečné deep-sky klenoty zimního hvězdného nebe.

Zdroj: Youtube

Pro děti uvádíme Novoroční pohádku, ve které Honzík a Verunka dostanou od Ježíška hvězdářský dalekohled a potom se vydají prozkoumat vesmír a zimní souhvězdí.

Karel Trutnovský

Ždánická hvězdárna a planetárium Oldřicha Kotíka