Ani jedna ze současných ekonomik se neobejde bez fungující nákladní a osobní dopravy. V dopravě a logistice jsem odpracoval 40 roků a můžu číct, že doprava je mým celoživotním koníčkem. Stále sleduji co se v ní děje. Vím, že se máme dívat kupředu, ale chci připomenout, že u nás také fungovala přeprava vagonů po silnici z nádraží přímo k příjemci.

Železniční vagón na silnici? Přečtěte si zamyšlení řidiče Vlastimila Tělupila | Foto: poskytl Vlastimil Tělupil

Podle fotografií, které jsem viděl a jsou na nich vyfocené tahače Tatra 141 s naloženým vagonem, pak Tatra 813 a nakonec Tatra 815, jsem odhadl, že se tato přeprava prováděla zhruba od roku 1960 do roku 2000. Nevím ale, jestli je můj odhad přesný, tak to prosím neberte jako přesnou informaci.

Slyšíme od politiků plány, že převedeme dopravu ze silnice na koleje. Je to myšlenka, která se mi líbí na 40 %, protože je tu několik ale. Je pravda, že máme poměrně hustou síť železnic, ale asi ji správně nevyužíváme. Souhlasím s tím, že by se doprava mohla přeložit na koleje, ale musíme si uvědomit jedno. Nevím kolik firem má vlastní železniční vlečku, ale mám obavy, že jich moc nebude.

To přináší to, že pokud chci něco naložit do vagonu, musím mít nákladní automobil a pracovníky, kteří zboží naloží do nákladního automobilu, dovezou je na nádraží, kde je naloží do vagonu, aby se u příjemce přeložilo zboží z vagonu do automobilu, dovezlo na místo určení, kde se vyloží u příjemce. Z tohoto postupu "nejsem zrovna nadšený", proto přemýšlím, proč více nevyužíváme kombinovanou dopravu silnice + vlak, která umožňuje dopravu "z domu do domu". Tato doprava je podlě mě jednoduší.

Pokud chci něco poslat vlakem, objednám si kontejner, který mi přiveze tahač na místo, kde jej naložím, tahač jej odveze na překladiště, kde se naloží na vagon na kterém přijede na překladiště, a kde se přeloží na návěs k příjemci. Je pravda, že na našich dálnicích je hustý provoz, tak mě napadla myšlenka, udělat pořádný dopravní průzkum kolik zboží se posílá od výrobců určitým směrem. Podle toho využít kombinovanou dopravu silnice + vlak - kontejnery večer naložit na vagony, v noci by jely a ráno by se rozvezly příjemcům. Je to zatím jen má myšlenka, ale domýšlivě si myslím, že špatná není a věřím, že by stálo za to nad ní alespoň přemýšlet.

Také se u nás provozovala kombinovaná doprava silnice + vlak, kdy tahač dovezl na speciálním podvozku naložený vagon až k příjemci, kde se naložil nebo vyložil. Pokud vím, tato doprava se prováděla v Pardubicích a Meziměstí. Víc jsem bohužel nezjistil a nemám ani přesný údaj, jak se dlouho provozovala. Nebyla to asi úplně nová myšlenka. Viděl jsem fotografie z Německa, kde vagony převáželi po silnici. U fotografie nebyl datum, ale podle tahače jsem odhadl, že to bylo již před druhou světovou válkou. Viděl jsem i fotografii z Muzea dopravy v Drážďěnech, kde je jako exponát náš tahač Tatra 141. Ta má na speciálním podvozku naložený vagon.

U nás myslím není nikde dochovaný podvozek na přepravu vagonů po silnici. Je to škoda, byla by to zajímavá památka na tento druh dopravy.