Návštěvnost byla vzhledem k akcím ,kterých bylo nespočet dobrá.Kdo má rád písničky přišel si poslechnout. Ženský sbor pro návštěvníky přichystal i pohoštění, které si návštěvníci k muzice s chutí vychutnali. Všem, co nás podpořili, děkujeme.

Ženský sbor Hroznová Lhota již po patnácté pořádal setkání ženských sborů.Tentokrát hostem mezi ženami byl mužský sbor z Lanžhota. Za těch patnáct let nás navštívily s písněmi svých regionů a krásnými kroji děvčata z Horňácka,Dolňácka,Podluží,Valašska, regionu Hradiště a sousedního Slovenska.V neděli 12.9.2021 kromě domácího sboru a mužáků vystoupil sbor žen z Lanžhota a Malé Vrbky.Dva sbory svoji účast na poslední chvíli odřekly a nebylo možné zajistit náhradu.Doprovázela cimbálová muzika s primášem Petrem Kubíkem,pořad uváděl Jiří Miškeřík.Písničku Už sa to ránečko otevírá si od srdce zazpívaly i zpěvačky,které stály u prvních krůčků zrodu sboru před 23 lety.

Člověk by těžko hledal místo, kde mají folklor a tradice takovou váhu, jako na Slovácku. Místní muži i ženy se zde snaží je oživují svým umem. Pro spolek žen z Hroznové Lhoty je to především zpěv, tanec a lidová řemesla, kterým se ve svém volném čase též věnují. Ženský sbor z Hroznové Lhoty nedávno přichystal pro své příznivce již 15. setkání a přizval si i zajímavé hosty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.