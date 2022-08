Jde pro nás o první takto velkou akci v naší obci, přípravy jsou tedy někdy až hektické, ale snažíme se, aby vše proběhlo v nejlepším pořádku. V neděli, kdy se koncert kapely NO NAME koná, budeme dolaďovat už jen detaily, přijedou technici s pódiem, stánkaři a další. Předpověď počasí hlásí krásných 28°C, i po této stránce by snad tedy vše mělo klapnout.

SOUTĚŽ: No Name míří na Slovácko! Novou Lhotu čeká největší koncert v historii

Kromě koncertu No Name, který odstartuje v 19 hodin, máme připravený bohatý doprovodný program. Celou akci bude moderovat Vlasťa Macík, hrát nám budou během dne JaGr Band a písničkář Honza Grebík z Uherského Brodu. Děti se mohou těšit na kouzelnické či cirkusové vystoupení, připravili jsme pro ně také několik soutěžních stanovišť, na kterých budou sbírat razítka, za která si pak vyberou některou z mnoha odměn. A těšit se mohou i na "koupel" v pěně, kterou jim připraví naši hasiči. K jídlu budou například burgery, klobásky nebo guláš, který uvaří místní myslivci.

Velký dík patří dobrovolníkům z Nové Lhoty, ať už jde o hasiče, fotbalisty, myslivce nebo Klub žen, kteří nám už nyní velmi pomáhají s přípravami a v neděli na sebe vezmou role prodejců vstupenek, koordinátorů dopravy, ochranky a další.

S Hodonínským deníkem navštíví tři šťastlivci se svým doprovodem koncert kapely NO NAME zcela zdarma. Správná odpověď na soutěžní otázku, kolik má skupina NO NAME členů, byla šest členů.

Šťastnými výherci se stávají:

Simona Kolaciová

Daniela Žůrková

Gabriela Příkazská

Gratulujeme vítězům a těm, kteří nebyli vylosováni, děkujeme za účast.



Andrea Štipčáková

