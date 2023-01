Slunce svádí nerovný boj s blížící se mlhou. Ta vystupuje ze všech koutů a dutin a svým příkrovem dusí vše, co utone v jejích spárech. V lese panuje nezvyklé ticho. Slyším jen svoje kroky, šustící listí pod nohama a v dáli šumící řeku.

Novoročního výstupu na Babí lom turistů z Adamova byl ve znamení dobrých skutků

Tiše našlapuji bosýma nohama a blížím se k ní. Není kam spěchat, ona mi nikam neuteče. Hukot jezu zesiluje. Upřeně pozoruji okolí. Nikdy mi toto údolí nepřišlo tak krásné a tajemné jako dnes. Cítím se jako v pohádce. Náhle mě něco zaujme. Upřu zrak na louku ne protějším břehu řeky. Ano jsou to ony, tak křehké a spanilé. Ladně tam tančí průsvitná těla víl. Nebo jsou to jen převalující se chuchvalce mlhy, jimž moje zjitřená mysl dala podobu víl? Kdo ví. Na tom přece vůbec nezáleží.

Na Velké Javořině vzplála vatra. Na důkaz bratrství Čechů a Slováků

Pomalu se nořím do jejích hlubin, její přívětivý chlad mě ihned láskyplně obejme. Mlčící zástupy stromů mezitím smutně pozorují svůj odraz v hladině. Nelítostný podzim je pozvolna zbavuje jejich barevné chlouby. Z jejich větví padá do řeky zlato. Tak tohle je ta zlatonosná řeka. Už chápu, co sem lákalo ty zástupy prospektorů. Vždyť tato krása je neocenitelná, tohle je ryzí poklad. Může být člověk někde šťastnější než zde?

Tomáš Vališ

Ledová koupel jí nevadí. Ve vodě i na suchu pózovala u Hodonína ondatra pižmová