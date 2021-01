Gymnázium a Obchodní akademie Hodonín má za sebou zimní fotosoutěž, které se zúčastnilo 23 studentů se svými krásními fotografiemi se zimní tématikou. Sami musíte uznat, že jeden obrázek je hezčí než druhý a vybrat ten "nej" byl nelehký úkol. Proto vyhrál ten s největším počtem "lajků".

Studenti se snažili vyhrát v zimní fotosoutěži své školy. FOTO: Archiv školy | Foto: Deník / VLP Externista

Nápad vyhlásit fotosoutěž vznikl zcela náhodou. Abych byla upřímná, původně jsem chtěla jen zabavit studenty v jedné hodině. Někteří ze třídy měli dopisovat písemky online, tak jsem měla v plánu ostatním zadat úkol, aby jen neseděli u monitorů, ať vyjdou ven a vyfotí, jak vypadá zima u nich před domem. Pak mě ale napadlo, že by se ta myšlenka dala využít pro soutěž, do které se mohou zapojit všichni studenti z celé školy. Každý student, který měl zájem se zúčastnit, mohl poslat 1 fotografii se zimní tématikou. Ve fotogalerii vidíte, že to téma pojal každý po svém.