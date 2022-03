Život plyne jako řeka Morava. Podél jeho toku vede krásná cesta lemovaná topoly

Pramen řeky Moravy sahá až do vrcholu Králického Sněžníku. Město Hodonín leží na pravém břehu řeky a jeho tok lemují staré topoly. Místo je to jako stvořené pro procházky. Je to oblíbené místo i našeho čtenáře, pana Zdeňka Hanka, kterému děkujeme za příspěvek.

U řeky Moravy v Hodoníně na konci zimy. | Foto: Zdeněk Hanko