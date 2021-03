Zoo v Hodoníně sbírkou pomáhá ohroženým nosorožcům sumaterským

Čtenář reportér





Hodonínská zoologická zahrada se v roce 2019 zapojila do podpory mezinárodní organizace Save The Rhino International, která podporuje ohrožené sumaterské nosorožce. Tato unikátní zvířata jsou nejmenším druhem nosorožce, kterého dnes ještě můžeme vidět, na výšku měří 100–150 cm a jsou jediným druhem asijského nosorožce, který má dva rohy. Mají viditelně drsnou a dlouhou srst (říká se jim též chlupatí nosorožci) a vypadají, jako by byli úplně z jiné doby. A skutečně jsou více příbuzní starověkým a již vyhynulým chlupatým nosorožcům než ostatní čtyři druhy nosorožců, kteří jsou jejich žijícími bratranci.

Hodonínská zoo se zapojila do sbírky na ochranu ohroženého druhu nosorožců. FOTO: Archiv ZOO | Foto: Deník / VLP Externista