Milovníci folkloru a historie Slovácka by si neměli nechat ujít akci, která se uskuteční v sobotu 18.6. 2022 ve Tvarožné Lhotě. Právě tam se po poledni shromáždí krojovaní jezdci ze Skoronic, Hluku, Vlčnova, Kunovic a Hroznové Lhoty, aby na koních doprovodili kočár s Augustem Rodinem, Zdenkou Braunerovou a dalšími hosty po cestě do Hroznové Lhoty. Právě tato rekonstrukce slavného příjezdu francouzského sochaře Augusta Rodina do Hroznové Lhoty z roku 1902 bude vyvrcholením příprav na oslavy 120. výročí této události. Děkujeme panu Františku Pavlicovi za dnešní příspěvek.

