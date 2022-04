Zdroj: Youtube

Bohužel, v dnešní době zpěvnosti ubývá, nezpívá se doma a rozšíření dětské zpěvnosti není zařazeno ani do školních osnov. Snažíme se v dětech tuto lásku k lidové písni probudit nebo prohloubit formou dětských pěveckých přehlídek.

Dne 20. března se konala v Kulturním domě ve Velké nad Veličkou jedna z regionálních soutěžních přehlídek Děti a píseň Horňácka 2022. Této soutěže se zúčastnilo 13 dětí v kategorii do 10 let a 9 dětí v kategorii od 10 do 15 let.

V odborné porotě zasedl Petr Miškeřík, Zlata Potyková, Markéta Vašulková, Miroslava Zalubilová a Jaroslav Kneisl. Soutěží nás provedla Monika Frantová a zpěváčky doprovodila Horňácká cimbálová muzika Velické Trnečky.

Děti, které postoupily, se mohou účastnit dalších pěveckých přehlídek Děti a píseň Slovácka 23. 4. 2022 ve Veselí nad Moravou, která je postupová do celostátního kola a Zpěváček Slovácka 18. září v Archlebově na Hanáckém Slovácku.

Postupující děti:

Kategorie děti do 10 let bez uvedení pořadí: Aleš Graf, Ondřej Maňák, Marie Sládková

Kategorie děti do 15 let bez uvedení pořadí: Jakub Maňák, Jan Pavlík, Michaela Kadubcová

Pachlová Soňa

Kulturní dům Velká nad Veličkou

