V odborné porotě zasedli: předseda Vlastimil Ondra, Jarmila Maradová, Michal Marhold, Jana Osičková, a Jaromír Kučera. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Kategorie do 10 let a od 10 do 15 let.

Vítězi do 10 let: Vojťěch Němčanský – Ratíškovice, Anna Vacenovská – Ratíškovice, Anežka Švaňhalová – Dambořice.

Vítězi od 10 do 15 let: Matyáš Smolák – Milotice, Martin Hajný – Svatobořice-Mistřín, Lucie Varmužová – Svatobořice-Mistřín.

Soutěž vtipně a s citem moderovala Markéta Varmužová, která také připravila nástěnky k soutěži.

V přestávky, kdy se porota radila vystoupila dětská cimbálová muzika a zpěváčci ZUŠ Dubňany. V době soutěže probíhal i prodej drobných dekorativních předmětů žáků zdejší školy. Výtěžek bude věnován dětem z Ukrajiny.

Děkujeme obci za finanční podporu soutěže, sponzorům za dárky a občerstvení a divákům za hojnou účast.

Rostislav Marada