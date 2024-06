Soutěžní sezóna 2024 je již ukončená a zná své vítěze. Tanečníci z tanečního oboru Základní umělecké školy Strážnice se poslední víkend v květnu zúčastnili mistrovství České republiky v Litoměřicích.

Tanečníci z tanečního oboru Základní umělecké školy Strážnice se poslední víkend v květnu zúčastnili mistrovství České republiky v Litoměřicích. | Foto: Daniel Sýkora

Z celkového počtu pěti choreografií od Daniela Sýkory, Elišky Hrdinové a Patrika Havelky si Arcoballeno přivezlo z Czech Dance Tour do Strážnice tři medaile a nominaci na mistrovství světa: Stand Down - 2. místo (Vícemistři ČR s nomimací na svět) Beauty of Ashes - 2. místo Unholy - 3. místo Strážnické matky v akci - 6. místo War Of Hearts - 6. místo

První červnový víkend opět tanečníci vyrazili na poslední soutěž v ČR do Mladé Boleslavi. Na finále Czech Dance Cup se povedlo z obrovské konkurence vybojovat čtyři zlaté medaile a poháry: Never Enough - 1. místo War Of Hearts - 1. místo Beauty Of Ashes - 1. místo Stand Down - 1. místo.

VIDEO: Koupaliště na Hodonínsku jsou otevřená, srovnali jsme ceny vstupného

Krásnou tečkou letošních soutěží bylo mistrovství světa na World Dance Championship v Budapešti. Díky sponzorskému daru od pana Macháčka mohli tanečníci jet reprezentovat Základní uměleckou školu Strážnice a Českou republiku do Maďarska.

Z velké konkurence si Arcoballeno přivezlo do Strážnice 2. místo a titul 1. Vícemistrů světa v Contemporary dance s choreografií Stand Down. Nominaci na světový šampionát získal i učitel Daniel Sýkora, kterou se mu povedlo proměnit na 1. místo a titul Mistra světa v Contemporary dance.

Daniel Sýkora, autor je učitel na ZUŠ Strážnice, děkujeme za příspěvek