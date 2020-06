Představitelé Brna chystají novou vyhlášku. Omezí konzumaci alkoholu na povolených místech do půlnoci.

Popíjení alkoholu v centru Brna. | Foto: Deník / Attila Racek

/ANKETA/ Zahrádka už zavřela, hosté ale domů neodchází. Je teplo, a tak si pití berou do parku a pokračují tam v bujaré zábavě. Takovým situacím obvyklým třeba na Jakubském či Dominikánském náměstí v centru Brna bude na konci června konec. Po zmírnění protialkoholní vyhlášky, kterou před necelým měsícem schválili brněnští zastupitelé, chystají představitelé města její zcela novou verzi. „Konzumaci alkoholu na nově povolených prostranstvích časově omezíme. Na povolených náměstích bude možná do půlnoci, v parcích na území Brna-středu do deseti hodin večer,“ přiblížila brněnská primátorka Markéta Vaňková.