Lidé z Chebu proto stále volají po tom, aby se otevřely hranice sanitkám a česká strana přijala pomoc od Německa. Ministerstvo zdravotnictví považuje ale využití zahraničí pomoci v současné době za odborně neodůvodněné.

Ministerstvo ve své zprávě uvedlo, že případné transporty na delší vzdálenost jsou v České republice realizovány v naprosté většině s využitím letecké záchranné služby.

„Trasa Cheb – Německo neznamená ve všech případech krátkou vzdálenost. Celá debata je vedena nepravdivým laickým předpokladem, že transport do Německa zachraňuje život, zatímco transport v rámci České republiky jej má snad ohrozit,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Na odpověď ministerstva organizátoři petice stále čekají

S tímto tvrzením ale nesouhlasí organizátor petice Otevřete hranice sanitám Libor Dušek. „Jde o dezinformaci, neboť bedlivě sledujeme veřejnou debatu o otevření hranic sanitkám a takový argument, že bychom si nevážili transportů v rámci Česka, jsme nikdy za celou dobu nezaznamenali. Naopak sami aktivně zdůrazňujeme, že si vážíme veškeré pomoci od státu,“ řekl Libor Dušek. Stát by ale podle jeho slov měl vzhledem k situaci aktivovat všechny možnosti pomoci, včetně přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem.

„Tento přešlap ministerstva bohužel koresponduje i s dalšími přešlapy premiéra či ministra zdravotnictví ve vztahu k situaci v chebské nemocnici, jakož i s tím, že nám po téměř měsíci od předání výzvy ministerstvu stále nebylo odpovězeno,“ řekl Libor Dušek.

Cheb, respektive Chebsko se stalo v poslední době velmi propíraným regionem. Například náměstek ministra zdravotnictví a národní koordinátor pro intenzivní péči Vladimír Černý v jednom z televizních pořadů prohlásil, že v chebské nemocnici leží relativně velký počet německých občanů. Podle nemocnice tomu ale tak není.

Asociaci pendlerů vadí proklamace Filipa z KSČM

O další spekulace se zasloužil předseda KSČM Vojtěch Filip, který se zase nechal slyšet, že za kolabující nemocnici mohou pendleři. To se nelíbí samotným pendlerům, kteří se shodují, že jsou v současnosti nejtestovanějšími a nejprověřovanějšími lidmi v republice. Ostře se tak proti Filipovu tvrzení ohradila předsedkyně Asociace pendlerů Zuzana Vintrová, která v dopise žádala buď doložení faktů nebo veřejnou omluvu.

Vojtěch Filip se jí ozval, ale ve svém prohlášení uvedl, že si nemyslí, že svým vyjádřením kohokoli stigmatizoval a že snad nemá právo na svobodu slova. „Své vyjádření jsem opíral o fakta, která mám k dispozici, že pendleři při trasování zavinili 30 procent přenosu covid-19 a pokud jde o Chebsko, přinesli šíření nové britské mutace,“ uvedl s tím, že je zřejmé, že právě Karlovarský kraj a zejména Chebsko sousedí s těmi regiony SRN, které jsou také pandemicky nejzatíženější.

Toto vyjádření se ale předsedkyni nelíbí a reagovala dalším dopisem. "Bohužel toto se nedotklo pouze pendlerů z okresu Cheb, ale celku občanů vyjíždějících do BRD a jiných států - pendler je pane předsedo pendler, ať už je to do BRD nebo jiných sousedících zemí, jak se domnívám a vidíme z reakce v odpovědi, jste stále přesvědčen o pravdě kterou tedy zveřejňujete a tím jste pendlery dostal do situace, že již teď mají opětovnou stigmatizaci a slýcháme již - pendler přenašeč, my to bohužel nejen slýcháme, my to již máme dokonce i na mailu asociace, jak o nás naši spoluobčané po výroku smýšlejí," uvedla například.

V dopise nadále požaduje omluvu a nápravu situace, kterou tímto podle jejích slov Vojtěch Filip nastolil.

"V případě, že tedy máte ucelené data a rozdělujete stavy dle pendler a občan, prosím vás o zveřejnění těchto dat oficiální cestou, a už pouze tedy z toho důvodu, že bychom jako asociace velmi rádi věděli, byli informovaní a vytvořili podmínky, které abychom byli nápomocni situaci v ČR zlepšovat a ještě více nařízení vlády ČR dodržovat. Ačkoliv již není zřejmé, čím více bychom mohli, než tím co podstupují dotčení zlepšovat, znovu opakuji, jsou jedni z nejtestovanějších občanů společně se zdravotnictvím," uvedla Vintrová.

„V případě, že státní zdravotní ústav tyto data rozdělené na pendlery sám nemá k dispozici - mediálně zveřejněno , nemá je ani BRD - písemnou formou , tak by nás velmi zajímalo, jaké data shromažďuje KHS a Vy osobně a na jaké skupiny obyvatel se v ČR dělí celkový systém testování a jak trasujete pendlery a jejich rodiny, poněvadž píšete trasování ? Vy víte, nebo KHS že ta rodina je pendlera?? Nebo ten kontakt byl s pendlerem? když pozitivity BRD dle jejich vlastního vyjádření a já ho mám na mailu na rozdíl od Vás a i vyjádření KHS nejsou zveřejňovány v celkovém počtu ani to není možné, poněvadž znovu opakuji, BRD nerozděluje pendler a občan jejich a jiné země nesousedící s hranicí," dodala.