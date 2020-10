Naposled si vlci vyhlédli stádo Jana Šefce z Lachova. Ten k ochraně stád zaměstnává i hlídače, který celou noc pastviny obchází s termovizí a zvířata hlídá. Ani tak chráněný pastevní areál ale nezabránil útoku vlků. Druhý den ráno mohl chovatel sčítat škody - na místě zůstalo osm mrtvých kusů a dalších 10 až 15 potrhaných jehňat.

„V noci volal hlídač, že máme ve stádě vlky, kteří útočí na ovce a začínají je trhat. Pomocí termovize jich napočítal deset. Než jsem s dalšími zaměstnanci dojel na místo, snažil se hlídač vlky odehnat křikem, poté světlicemi a petardami. Vlci však nereagovali a dokonce se k hlídači začali přibližovat,“ popisuje situaci chovatel.

„Až když jsme dojeli na místo a také jsme začali pálit světlice a dělbuchy, vlci pomalu opouštěli pastevní areál, ale přesto nás stále zpovzdálí sledovali. Po tomto zážitku mi chce dát hlídač areálu výpověď, že se nenechá roztrhat vlky,“ říká chovatel.

„Teď za dne to tady vypadá klidně, ale když je tady člověk v noci sám, nemá nic a vidí jen, jak se ve svitu čelovky odrážejí vlčí oči, tak to opravdu není nic příjemného,“ dodává největší chovatel ovcí na Broumovsku. Jeho pastviny jsou obehnány 40 kilometry venkovního pletiva, za nimiž se pasou tisíce ovcí a jehňat.

S nezvanými vlčími návštěvami má zkušenosti z minulých let. Letos útoků ubylo díky tomu, že každou noc pastviny objíždí hlídač, střílí světlice a hlídá stáda. "Ale teď vidím, že už ani ten hlídač nefunguje, když se vlci nebojí ani člověka. Teď se spíš začíná bát hlídač,“ říká chovatel, který již před třemi lety upozorňoval na neudržitelnost situace uspořádáním demonstrace chovatelů.

„Tady už je potřeba, aby ti kompetentní vzali selský rozum do hrsti. Budeme čekat, až vlk napadne nějakého člověka? Nebo kdy se to začne řešit? Upozorňujeme na to dnes a denně, pořád se sepisují nějaké papíry a nic se neřeší,“ láteří chovatel, podle jehož názoru ani třímetrové ploty nejsou jistou ochranou. „Vždycky se v tomhle terénu najde nějaké slabé místo, kde to překonají. To jsou jen pohádky akademiků, kteří v životě v terénu nic nedělali.“

Podle Kamila Zahradníka z Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu se problematika vlků na Broumovsku vymkla kontrole. "Když v noci vyděšený chovatel volá vedení Správy CHKO Broumovsko o radu, dostane se mu pouze sdělení, že v této situaci je každá rada drahá. Toto konstatování je pro mě jen potvrzením, že vedení CHKO je nekompetentní a situaci s vlkem na Broumovsku naprosto nezvládá.“