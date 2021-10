Plné košíky hřibů. Tak taková podívaná byla letos vidět jen velmi zřídka. Houbaři na Klatovsku a Šumavě se shodují, že sezona byla jiná než předešlé roky. Vymykala se přitom v mnoha aspektech.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Hájek

"Především hodně pršelo, takže tím, jak bylo vlhčí léto, tak houby nerostly překotně, ale průběžně pořád. Sucho nedonutilo přírodu, aby tvorbu plodnic shrnula do dvou až tří vln jako to bývalo předešlé roky. V minulých letech se v červenci a v srpnu nenašlo v podstatě nic a od začátku září byla hřibová vlna a houbaři měli žně. Letos tomu tak nebylo, pro přírodu to bylo ale určitě lepší," řekl mykolog Svatopluk Ján z Klatov.