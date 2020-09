„To je strašně málo,“ poznamenal Jiří Kos.

Epidemiologové navíc v tomto zápřahu pracují už od března. „No udržitelné to bude jen do té doby, dokud se nám ti lidé nezblázní a nedají výpověď. Opravdu je to na hraně fyzických sil, ale zatím to dávají,“ řekl Kos.

S prací ohledně Covidu-19 navíc pomáhají i další pracovníci hygieny. „Tím, že přesouváme lidi z jiných odborností, jako jsou například hygiena komunální, hygiena práce, mladistvých či výživy, tak ten zbytek, co tam zůstane, musí stíhat všechno, co po nás chce správní řád,“ sdělil hygienik.

Dodal také, že lidé hodně zapomínají na to, že krajské hygienické stanice nejsou jen epidemiologické zařízení, ale také správní úřad. „Vykonáváme takzvaný preventivní dozor a vyjadřujeme se ke všem možným projektům. Teď máme zákonné lhůty, takže ten nával práce pak padá na všechny. Nejsou to jen epidemiologové a lidé honící Covid, ale i ten zbytek zaměstnanců musí jet na vyšší výkon, abychom vyhověli i další legislativě,“ poukázal na fakt Jiří Kos.

Vybraní pracovníci hygienické stanice drží služby i o víkendech. „Běžně to také vypadá, že lidé, kteří takzvaně trasují, jsou tu od sedmi do osmnácti hodin. A doma potom třeba dodělávají další agendu,“ zdůraznil Kos.