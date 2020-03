Onemocnění COVID-19 způsobilo v metropoli během středečního dne zmatky. „Výsledky testu na koronavirus by měly být známy v dnešních večerních hodinách,“ informovala Praha 6 na svém facebookovém profilu. Primátor Hřib ovšem na svém twitterovém účtu nákazu potvdil už během dopoledne.

„V Praze máme nový případ výskytu koronaviru. Jde o matku dítěte ZŠ na Praze 6. Vybrané třídy dotčené školy proto budou dočasně zavřené. Pozor, v případě podezření na koronavirus volejte na telefonní linku hygieny (773 782 850, 773 782 856), což se bohužel v tomto případě nestalo,“ uvedl v příspěvku.

Ihned zasedl krizový štáb městské části Praha 6, do školy jeli zástupci Hygienické stanice hl. města Prahy. Rodina postiženého rodiče bude testována v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu. Výsledky budou známy v pozdních odpoledních hodinách, informoval Hřib s tím, že „zatím jde o vážné podezření“.

(Tři děti nakažené ženy koronavirus nemají. Negativní test měl i jejich dědeček. Výsledek testů manžela byl nejednoznačný a bude se muset opakovat - pozn. red.)

„Třídy, které navštěvovaly děti postiženého rodiče (první a třetí - pozn. red.), jsou v izolaci ve škole a rodiče byli vyrozumněni, aby si je ze škoy vyzvedli,“ doplnil primátor.

„Všechny třídy se nezavřely. Jen děti ze dvou tříd nemohou běhat po chodbách a měly vlastní toalety. Obě děti matky s podezřením na koronavirus žádné příznaky nemají,“ citoval mluvčího radnice Ondřeje Šrámka zpravodajský portál iDNES.cz.

Ředitel Petr Karvánek na webu školy po obědě oznámil, že také ve čtvrtek bude škola pro žáky uzavřena, nebude fungovat školní družina ani školní jídelna. Vyhlášení dne ředitelského volna se týká i Mateřské školy Antonína Čermáka, která je součástí základní školy.

Radnice doporučila zrušit mimoškolní akce

„S úlevou a radostí vám oznamuji, že dvě děti z naší školy s podezřením na infekci koronavirem, jsou negativní. Na základě informace ředitelky Hygienické stanice hl. města Prahy, jak uvedla na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví, nemusí škola přijímat žádná mimořádná opatření a v pátek 6.3. zahájíme běžnou výuku,“ informoval rodiče ředitel Karvánek ve středu večer.

„V ostatních školách a školkách jsme všem ředitelům a ředitelkám doporučili zrušit všechny nejbližší mimoškolní akce i akce typu dnů otevřených dveří, návštěv divadel a školních výletů,“ informovala Marie Kubíková (ODS), radní Prahy 6 pro školství.

Šla nakažená koronavirem nejprve k lékaři?

Rodič bohužel zvolil nestandartní postup, nejprve se nechal testovat na soukromé klinice a až následně kontaktoval krajskou hygienickou stanici, uvedl magistrát v tiskové zprávě. Podle vyjádření z okolí ženy nakažené koronavirem však pacientka údajně šla nejprve k lékaři, který ji testovat odmítl.

„Protokol je na všech školách stejný. Jakmile se objeví nějaká informace od rodičů, nebo se ředitel dozví, že někdo z dětí či jejich příbuzných byl v rizikové oblasti, kontaktuje hygienickou stanici hlavního města. Ta vysílá tým a na místě konzultuje další postup,“ řekl Pražskému deníku magistrátní radní Vít Šimral (Piráti), který má v gesci také školství.

„Vyvolávání paniky to není. Protokol je stejný. Testy probíhají, hygiena jako kompetentní orgán to nastaví tak do té doby, než se prokáže, že testy jsou negativní. Režim zvýšeného dohledu platí po dobu, než se prokáže negativní test. Jinými slovy: podle (školního) protokolu, člověk, který má podezření na koronavirus je považován za nemocného, dokud se neprokáže opak,“ doplnil Šimral.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nicméně veřejně zkritizoval vedení Prahy – konkrétně primátora Hřiba – za to, jak o středečním případu informoval veřejnost, i když nebyl (nakonec už osmý) případ v Česku stoprocentně potvrzen. „Protože chceme mít jistotu, vyšetření u ženy z Prahy opakujeme a budeme mít výsledky večer. Také testujeme její rodinu. Všichni jsou v karanténě na Bulovce,“ upřesnil Vojtěch kolem půl páté odpoledne.

Komunikační nejistotu politiků a dalších odborníků potvrdil ve středu i Vojtěchův tweet z brzkého rána, kdy napsal, že k pěti případům koronaviru v Česku potvrzeným v neděli žádný další nepřibyl. Situaci totiž zkomplikoval už zmíněný postup nakažené ženy. Ale podle informací agentury nepobývala v sereroitalských regionech, které úřady dříve označily za rizikové, tedy Lombardii, Piemontu, Benátsku (Veneto) ani Emilia-Romanga, ale byla s rodinou na dovolené v sousedním Trentinu.

Státní zdravotní ústav tedy rozhodl o tom, že není potřeba ji testovat, a proto vyhledala soukromou kliniku. „Podle dopoledního vyjádření ministra Vojtěcha bude nutné prověřit, jakého lékaře kontaktovala a jaké informace jí podal. Označil také za chybu, že žena ani lékař nekontaktovali přímo hygieniky,“ napsala agentura ČTK.

Kontaktujte hygieniky

Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje, aby rodiče žáků (ale obecně i všichni Pražané), kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich infolinku. Kontaktování doporučuje i v případech, kdy se neprojevily žádné příznaky nemoci. Lidé ovšem musí brát na zřetel to, zda byli jen lyžovat nebo navštívili tamní domácnost, akci s velkou koncentrací osob a podobně.

Je proto důležité se v těchto případech obrátit na infolinku krajské hygienické stanice, kde epidemiolog konkrétní případ rozebere a vyhodnotí, zda se jedná o rizikovou situaci. Na základě toho v krajním případně doporučí domácí izolaci. Ministr Vojtěch takový postup označil za „nejbezpečnější“.

„Prosíme všechny občany, aby zachovali klid, dodržovali hygienické zásady a postupy a nepodceňovali případné příznaky. V případě podezření se obracejte pouze telefonicky na svého lékaře nebo na hygienickou stanici,“ vyzvala radnice Prahy 6 obyvatele prostřednictvím oficiální facebookové stránky.