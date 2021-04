Kriminalisté řeší od středečních ranních hodin střelbu ve Vochově na severním Plzeňsku. Do jednoho z domů u železniční trati se tu vloupal zloděj, kterého majitel nemovitosti následně postřelil. Zloděj se měl se zraněním hrudníku dostat ještě před chatu, kde padl na zem. Přivolaný lékař mu už nedokázal pomoci.

„Obyvatelé objektu, muž a žena, utrpěli vážný šok. Záchranáři jim na místě poskytli potřebnou péči, převoz do zdravotnického zařízení ale nebyl nutný,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Zastřeleným zlodějem by měl být Jaroslav V. (37). Muž s velmi temnou minulostí. Podle dostupných informací začal již ve 12 letech čichat toluen, pak přešel na tvrdé drogy. Už jako mladík byl opakovaně soudně trestán a v pouhých 20 letech, v dubnu 2003, spáchal pro pár korun brutální vraždu v Chodově na Sokolovsku. Jeho obětí se stal Zdeněk M. (76), který Jaroslavovi V., který neměl kam jít, připravil večeři a nechal ho u sebe přespat . Mladík se mu odvděčil tím, že mu v noci ukradl 250 korun. Seniora tím probudil. Pak na něj zaútočil, bodal do něj nožem, dusil ho polštářem a ještě mu přes hlavu přetáhl igelitový sáček, který utáhl drátem. U plzeňského Krajského soudu se k činu přiznal a činu litoval. Podle předsedy senátu šlo ale z jeho strany o naprostou neúctu k lidskému životu. Jaroslav V. byl odsouzen na 16,5 roku. Odvolal se, ale Vrchní soud verdikt potvrdil.

K případu vyjížděli záchranáři i policisté. "Ze strany majitele byla použita legálně držená střelná zbraň. Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem," sdělila mluvčí policie Pavla Burešová. Kriminalisté už událost právně kvalifikovali. "Zahájili jsme ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Policisté tedy prověřují, zda došlo ke spáchání trestného činu a rovněž posuzují okolnosti a podmínky nutné obrany," vysvětlila Burešová. "Bližší informace s ohledem na probíhající prověřování není možné prozatím poskytnout," dodala mluvčí.

Jak uvedl starosta Vochova Bohuslav Ebermann, v domě bydlela spořádaná rodina, se kterou nebyly nikdy problémy. "O události jsem se dozvěděl dnes ráno z internetu. Lidé nám od rána volají, co se stalo, ale já bohužel žádné bližší informace nemám. Necháme to na policii. Vím jen, že v domku u trati bydlela spořádaná rodina, se kterou nikdy nebyl žádný problém, jako například z hlediska neplacení poplatků a podobně. Nikdy jsem na ně také neslyšel žádné stížnosti od místních," řekl Deníku starosta obce o 1176 obyvatelích. Se zvýšenou kriminalitou se Vochov v poslední době podle něj nepotýká. "Žádný nárůst kriminality tu v poslední době nevnímáme, je to jako rána z čistého nebe. Obec jsem vždy považoval za klidnou, nikdy tu nedocházelo k žádným velkým loupežím nebo vkrádání se do objektů. Pro zloděje může být jistým lákadlem, že Vochov se v poslední době hodně rozrůstá, a že zde vyrostla řada nových domů," dodal starosta.

Sousedé se o nešťastné události dozvěděli také až z médií. "Ráno jsem si na internetu přečetl, že vedle nás došlo k zastřelení muže. Žádné podrobnosti k tomu neznám, nic jsem neslyšel," uvedl jeden z místních obyvatel.