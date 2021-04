Případ vyšel najevo vloni v červenci. Jak tehdy Deník informoval, psovi zachránil život mladíkův otec, známý plzeňský lékař, který kvůli stavu zvířete kontaktoval plzeňskou veterinární kliniku.

„Artuš se k nám dostal zhruba před čtrnácti dny po domluvě s otcem majitele, který se už nechtěl koukat na to, jak pes vypadá. Do ordinace ho přivedli úplně apatického, hubeného, se zlomenou stehenní kostí na zadní noze a s nekrózami, které měl za krkem a na zádech. Má také defekt rohovky a při příjmu měl oko úplně modré, to už se ale dnes dobře hojí," popsala tehdy Deníku veterinářka Markéta Janoušková z plzeňské veterinární kliniky Kleisslova.

Veterináři museli Artušovi nohu znovu zlomit a operovat. „Když jsme ho přispávali na operaci, našli jsme ještě další nekrózy na stehnech,“ dodala lékařka s tím, že se s podobným případem ještě nesetkala.

Psychicky nevyrovnaný člověk

Jak redakci řekli lidé z okolí Martina Š., jde o člověka, který se chová psychicky nevyrovnaně, pravděpodobně je uživatelem drog. Není vyloučeno, že Artuš nebyl prvním psem, na němž měl dělat lékařské pokusy, údajně měl něco takového zkoušet již v minulosti s jinými zvířaty.

Kriminalisté z Městského ředitelství policie Plzeň si vyžádali ve věci znalecké posudky a po tři čtvrtě roce šetření došli k závěru, že mladík se provinil proti zákonům. „Policejní komisař nyní ve věci zahájil trestní stíhání 26letého muže, kterého obvinil ze spáchání zločinu týrání zvířat,“ uvedla Raindlová s tím, že muž měl zvířeti měl podávat vlastní medikaci a tím mu způsobil zranění, která si vyžádala hospitalizaci na veterinární klinice.

Zatímco v tomto případě již padlo obvinění, v případě fenky Nelinky, která byla v březnu nalezena ve zuboženém stavu a s čumákem přelepeným izolepou nedaleko Klatov, policie zatím nikoho neobvinila.