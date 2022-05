Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský potvrdil, že posilové spoje budou jezdit mezi stanicemi Zbraslav a Braník v pracovních dnech od 16. května, zatím do konce června. „V ranních a odpoledních špičkách pojedou motorové soupravy mezi Zbraslaví a Braníkem každou čtvrthodinu místo současné půlhodiny,“ řekl Šťáhlavský a připomněl, že na zastávce v Modřanech a ve stanici Braník je možný přestup na další spoje městské hromadné dopravy, zejména na tramvajové linky do centra Prahy. Dostupnost posílených železničních spojů na Nádraží Zbraslav zajistí v obou špičkách v intervalu 10 minut autobusová linka 165.

„Linky S8 a S88 na trati Posázavského pacifiku jezdí každou půlhodinu až do Vršovic a na hlavní nádraží. Opačným směrem míří v půlhodinových intervalech do Vraného nad Vltavou a Skochovic a v hodinových intervalech pokračují do Měchenic, Čísovic nebo do Davle a Čerčan,“ představil Šťáhlavský další možnosti.

Dobré je spojení i v dalších směrech. Na lince S7 jezdí vlaky mezi centrem města a Řevnicemi až čtyřikrát za hodinu. Při cestě z oblasti Hostivaře, Zahradního Města nebo Vršovic na Smíchov je možné cestovat kombinací linek S9 a S7 s přestupem na hlavním nádraží. Také na obou těchto linkách jezdí ve špičkách až čtyři spoje za hodinu každým směrem.

První fáze opravy nejvytíženější dopravní tepny v Česku startuje v pondělí, s dopravním omezením ale musí řidiči počítat už od soboty, kdy se začne stavět dopravní značení. První etapa rekonstrukce, kdy bude provoz na mostě zúžen o jeden jízdní pruh v každém směru, je rozvržena do konce srpna.

Nejkritičtější mají být první dva týdny, kdy si řidiči budou zvykat na objízdné trasy a současně půjde k zemi nájezdová rampa ze Strakonické.

Další tři etapy oprav budou následovat v příštích třech letech.