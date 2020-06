„Je to naše klasika. Makrelu dělanou na klacku neznají v Brně ani ve Slezsku. V Čechách už vůbec,“ potvrzuje Richard Uhlík, jenž makrely na tradiční hanácký způsob připravuje řadu let.

„Na fotbale, zábavě, při kácení máje, na Den dětí. Nikde se to neobešlo a dodnes neobejde bez makrely,“ potvrzuje popularitu nejdostupnější dravé mořské ryby.

Když je pěkné počasí, prodá v letní restauraci TJ Blatec i 180 makrel pečených na dřevěném kolíku.

„Kupujeme zásadně nekuchané makrely. Doma je vykucháme, očistíme a den předem nasolíme a naložíme,“ popisuje Uhlík.

„Receptura? Roky stejná a pořád tajná. Co prozradíme, že se neobejde bez česneku. Ten musí být!“ usmívají se manželé Uhlíkovi, jejichž makrela sklízí úspěch široko daleko.

Makrelu peče Richard Uhlík minimálně hodinu.

„Zásadně pomaličku a zhruba šedesát centimetrů nad ohništěm,“ ukazuje vzdálenost mezi rozžhaveným dřevěným uhlím a rybami.

Půl tuny makrel týdně

Že na Hané začala sezona typické letní dobroty, potvrzuje majitel nejznámější olomoucké prodejny ryb a drůbeže Rudolf Dosoudil. Týdně prodá i přes 500 kilogramů mražených makrel.

„Je to fenomén. Jinde se nedělají, než tady na Hané. Výjimečně přijede někdo odjinud, například vloni dorazili z Pardubicka. Vzali si pět dvacetikilových kartonů. Tady na Olomoucku zjistili, jak je to výborné, a že to budou dělat u nich. Nakolik uspěli, to už nevím,“ popisuje šéf prodejny na třídě 1. máje.

Devadesát procent zákazníků kupuje zásadně nekuchané makrely. Na kilogramu tím ušetří více než deset korun.

„Makrelu je snadné vykuchat. Jen pozor na tmavou blanku v dutině břišní, ta musí pryč, jinak by byla hořká,“ radí Rudolf Dosoudil.

I on má osvědčený recept. Základem je olej, sladká paprika, trochu pálivé, sůl, pepř, kmín.

„A hlavně česnek! Ten ale až na závěr, ať nezhořkne. Makrelu dělám třicet až pětatřicet minut,“ uzavírá prodejce ryb.

Pro začátečníky - jak na to?

Očištěné makrely nasolíme a necháme odležet v chladu.

Makrely napícháme na klacky, a to tak, že špičku dřevěného kolíku prostrčíme tlamičkou ryby a opatrně posouváme, až špička kolíku vyjde v blízkosti ocasní ploutve.

Na marinádu použijeme grilovací koření s česnekem a pivo. Ryby potřeme a dáme nad rozžhavené dřevěné uhlí.

Grilujeme nejméně 30 minut - podle velikosti makrely. Během grilování potíráme zbytkem piva s kořením.