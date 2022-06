Legendární TGV je po 31 letech opět v Česku. Přeprava vyšla na více než milion

Do Česka po 31 letech dorazila vysokorychlostní souprava TGV. Naposledy zde byl model TGV Atlantique v červenci roku 1991. Tentokrát do Česka přijela jednotka TGV PSE, která už nejezdí v běžném provozu a je 42 let stará. Má veřejnost přesvědčit o výhodách vysokorychlostních tratí.

Z briefingu Správy železnic a francouzských státních drah SNCF k příjezdu francouzského vysokorychlostního vlaku TGV na Hlavní nádraží v Praze. | Foto: Deník/Radek Cihla