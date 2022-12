Miminko zemřelo po návratu z pohotovosti. Rodina viní nemocnici, ta to odmítá

Teprve tříměsíční miminko zemřelo v úterý v Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku. Stalo se to jen pár hodin poté, co rodina chlapečka odvezla kvůli vysokým horečkám a křečím na pohotovost do nemocnice v Domažlicích, odkud je ale poslali domů. Rodina proto viní ze smrti malého Petříka zdravotnické zařízení. To to ale odmítá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zemřelý Petřík. | Foto: Deník/Milan Kilián