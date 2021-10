Za neposkytnutí pomoci a další trestné činy může senior dostat až pět let vězení.

„Žádný náraz jsem necítil. Kdybych věděl, že jsem někoho srazil, zastavím,“ hájil se podle informací Deníku senior na policii. To, že upravil datum na lékařském posudku, přiznal.

Koncem října 2020 však podle obžaloby přehlédl v Lubech u Klatov ženu, které skončila směna v Drůbežářském závodě a po přechodu šla na druhou stranu silnice směrem k Albertu. Z místa ujel, aniž jí pomohl, i díky kamerám byl ale policisty vypátrán. Žena utrpěla závažné zranění ruky, s nímž byla až do letošního dubna v pracovní neschopnosti a dle všeho bude mít trvalé následky.

Za volantem neměl Jaroslav N., který letos oslavil již 76. narozeniny, co dělat. Přesto se vydal autem na nákup. Na přechodu ale přehlédl ženu a srazil ji. Ač byla zraněná, z místa ujel. A vše završil tím, že policistům, kteří ho později vypátrali, předal lékařské potvrzení o způsobilosti k řízení, v němž ale přepsal datum, neboť již bylo neplatné.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.