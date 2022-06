Týdenní pobyty letos rodiče v Ústeckém kraji seženou nejčastěji od 3 do 6 tisíc korun, dvoutýdenní od 5 do 8 tisíc. Některé tábory zdražily dokonce až o tisíc korun na týden. „Dražší je doprava dětí do tábora, pronájem střediska, jídlo, ceny pro děti za soutěže. Nešlo už udržet loňskou cenu. Museli jsme zdražit, týden o 800 korun,“ vypočítává Petr Kubeš, hlavní vedoucí tábora, který bude na začátku července bavit děti v Opárně u Litoměřic. Jím pořádaný tábor přitom patří mezi ty levnější, za dva týdny zaplatí rodiče 5 200 korun. „Zhruba o 300 korun za týden. Dražší je opravdu všechno,“ ví také vedoucí z Top-tábory.cz Václav Vaněček. Dvoutýdenní pobyt v jednom ze čtyř středisek s tímto pořadatelem vyjde od zhruba 6 200 do 7 500 korun.

Když děti hlídá násilník. Jak vybrat pro dítě tábor, který mu nezničí dětství

I přes výrazné zdražení hlásí pořadatelé obrovský zájem. Potvrzuje ho i Asociace dětské rekreace. „Enormní zájem. Ještě máme volná místa, ale rychle mizí,“ pojmenovává letošní chování rodičů Václav Vaněček. „Zájem je opravdu velký. Máme posledních pár volných míst,“ přidává se Petr Kubeš, jeho parta letos pořádá oblíbený tábor už po třiadvacáté.

„Dceři se na táborech moc líbilo. Je to sice dražší, ale holt ušetříme jinde. Ještě to uneseme, hlavně, že má pěkný program na prázdniny,“ říká Lucie Matoušková.

Někteří rodiče ale už musí vybírat. „Máme dvě děti, jezdily na dva tábory. Letos ale pojedou jen na jeden. Za oba bychom platili o čtyři tisíce více, a to už dát nemůžeme,“ mrzí Pavla Valouška ze Žatce.

Nejžádanajší pobyty jsou dávno rozebrané

Nejžádanější pobyty a menší tábory byly rozebrané už brzy na jaře. Například mostecké Středisko volného času a jirkovské Paraplíčko už zapisují jen náhradníky, ústecký Dům dětí a mládeže má posledních pár míst. Volná místa nyní ještě nabízí většinou tábory s vyšší kapacitou.

A jak při výběru na poslední chvíli nesáhnout vedle? „Podívejte se určitě na historii tábora, prověřte si ho. Zjistěte si, jestli mají tradici, podívejte se na jejich sociální sítě, fotografie, videa. To hodně řekne. A ideální jsou reference od účastníků a jejich doporučení. Od kamarádů, kterým se tam už líbilo, od rodičů, jejichž dítě tam už bylo a bylo spokojené. To je nejlepší hodnocení,“ říká šéf Asociace dětské rekreace.

Volných míst rychle ubývá. Zájem o dětské letní tábory je už nyní velký

Miroslav Topinka také radí rozhodně nevybírat jen podle termínu a ceny, ale podle preferencí dítěte. Hlásit ho na tábor s náplní, která ho baví. „Když počítačového nadšence přihlásíte na military tábor, nebude to ono,“ ví odborník. Není podle něj dobré dítě na tábor „jen uklidit“. Musí ho bavit.