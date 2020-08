Hradečtí záchranáři na místě ošetřili sedm zraněných dětí. Nejmladší, teprve tříleté, bylo s těžkým zraněním transportováno do hradecké fakultní nemocnice vrtulníkem.

Dalších šest dětí ve věku od 3 do 17 let utrpělo převážně zlomeniny, s nimiž byly převezeny k ošetření rovněž do hradecké nemocnice. V chlumeckém Fajnparku zasahovaly i čtyři jednotky hasičů. „Prošli jsme celý areál a zkontrolovali, zda tu nejsou další zranění, nikoho jsme nenašli. Místo jsme předali policii,“ sdělila odpoledne tisková mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Provozovatel parku bezprostředně po události uvedl v rozhovoru pro Českou televizi, že silný vítr vytrhl ze země bezpečnostní úchyty atrakce.

Chlumecký Fajnpark byl bezprostředně po události uzavřen a na místě začali pracovat kriminalisté.

Lékař záchranné služby Anatolij Truhlář v pozdních odpoledních hodinách uvedl, že v nemocnici zůstaly dvě ze sedmi zraněných dětí - ani jedno z nich ovšem není v ohrožení života.