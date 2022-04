Jako pětiletý se začal věnovat plavání a od té doby, co se dostal pod křídla trenéra Jana Šimka, trénuje jako zdraví sportovci. A úspěchy se dostavují. Tím zatím asi největším bylo 5. místo v polohovém závodě na 200 metrů z loňské paralympiády v Tokiu.

„Je to neskutečné, ale v roce 2024 v Paříži chci zlato,“ říká neskromně k dalším cílům student 1. ročníku VŠTE v Českých Budějovicích. Také po zásluze byl vyhlášen Nejúspěšnějším sportovcem Jindřichohradecka 2021.

Mladý designér dobývá automobilový svět. Jeho nápady zaujaly výrobce Škody i BMW

„Vůbec jsem to nečekal. Na 400 metrech ve volném způsobu jsem skončil třináctý. Nebyl jsem úplně ve formě, ještě ale byl čas trénovat a přece jenom čtyřstovka je náročnější. Ale na tu dvoustovku jsem měl natrénováno a už proto jsem se chtěl dostat do finále. Tam postoupilo osm nejlepších ze dvou rozplaveb. Splnil se mi velký sen,“ ohlíží se Jonáš Kešnar za svým účinkováním v Tokiu.

Cesta to nebyla jednoduchá. „Plavu od pěti let. Závodil jsem za SK Kapři. Postupem času jsem se zlepšoval. V bazénu vedle ve dráze trénoval Plavecký klub Jindřichův Hradec. Jejich - a dnes i můj - trenér Jan Šimek se mě zeptal, zda nechci plavat s nimi. No a postupně jsem se vypracoval. Trenér mě bere jako zdravého plavce a také tak trénuje,“ pokračuje usměvavý plavec.

V roce 2017 absolvoval první velké závody - mistrovství juniorů v Janově. A přišly první velké úspěchy: 1. místo 400 metrů kraul, 2. místo 200 metrů polohový závod a třikrát třetí místo na 100 metrů ve volném stylu, znaku a motýlku.

Napadli ho na diskotéce a lékaři mu nedávali šanci přežít. Jakub ale zabojoval

O rok později následovalo mistrovství Evropy dospělých v Dublinu, kde splnil limit na mistrovství světa, které bylo v roce 2019 v Londýně. Odsud si odvezl 6. příčku v polohovém závodě na 200 metrů a zároveň splnil limit pro účast na paralympiádě v Tokiu.

„Pak přišla koronavirová doba. Jako reprezentant jsem mohl jezdit trénovat do Prahy. Čtyřikrát týdně jsem vyjížděl ráno v 6 hodin. Následovalo mistrovství Evropy na Madeiře a poté jsem měl zhruba pět měsíců na přípravu na Tokio,“ říká Jonáš Kešnar.

Teď ho čeká světová série, kde chce zaplavat co nejlepší výsledek a pak směr paralympiáda v Paříži.

Co umí robotická ruka

Při rozhovoru s věčně optimistickým plavcem se přímo nabízí otázka, jak vlastně funguje jeho bionická ruka, která připomíná končetinu filmového hrdiny Robocopa. „Mám protézy dvě. Jednu takzvanou myotickou a pak bionickou. Ta zvládá víc funkcí a také strojí tři čtvrtě milionu. Pojišťovna to nehradí, tak jsem se zapojil do programu Konta bariéry. Bylo nás tam pět a vybralo se 4,5 milionu. Důležité je, aby v takovém projektu měl člověk svůj příběh, který chytne lidi,“ naznačuje Jonáš Kešnar.

Muž z Hodonínska trpí ALS již osm let. Nepřestává bojovat, pálenici řídí očima

A začne s vysvětlováním: „Snímače reagují na svalové kontrakce. Trvalo mi dva až tři měsíce, než jsem se naučil zautomatizovat svaly společně s mozkem, který k pohybu vysílá signál.“ A ukazuje, co všechno s umělou rukou dokáže. I přesto, že nosí a používá ruku rád, tak ale nejraději prý je, když ji po dlouhém dni doma sundá a dělá to postaru. Žít bez ruky je zvyklý od malička a zvládá téměř všechno. „Člověk se to naučí,“ dodává s úsměvem na závěr.