Tady však nastal další problém. I tento muž se na místo dostavil pod vlivem alkoholu. Na místo tak musela přijít až další ženina známá, která se o dítě do vystřízlivění jeho vlastní matky postará.

Na místo mezitím dorazili také policisté a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí. S ohledem na miminko sociální pracovnice souhlasila, že aby dítě nemuselo do ústavu, může jej převzít ženin kamarád.

Třiatřicetiletá žena s půlročním dítkem v kočárku byla opilá natolik, že kočárek několikrát málem převrhla. To dokládá i pořízený videozáznam.

"Matka opilá tak, že málem vysypala dítě z kočárku. I tohle je jeden z případů, které bohužel strážníci v Pardubicích řešili. Vše odstartoval telefonát na linku 156, kdy oznamovatelka upozornila na velmi zvláštní chování matky s kočárkem na pardubickém hlavním nádraží. To potvrdil kamerový systém a vzápětí i hlídka strážníků na místě," uvedl mluvčí městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

