Řecké pláže, Karlštejn, Amsterodam, české lesy či koncert. Pražští senioři se i během koronavirové pandemie podívali na tato místa.

Na výlet je vzala aplikace Kaleido, která pracuje s virtuální realitou. „V rámci projektu jsme do Střediska sociálních služeb Praha 1 nebo Domova seniorů na Chodově bezplatně zapůjčili 40 zařízení s virtuální realitou,“ uvedla Lucia Urbaníková z firmy Flying Kale. Headsety získaly i desítky domovů mimo hlavní město.

Pozitivní dopad na psychiku

Není to ovšem tak, že by si senioři jen nasadili brýle a nehnutě sledovali putování. Ve virtuální realitě jsou vedeni i k vlastní aktivitě a podle zkušeností z domovů se až 80 % lidí rozpohybovalo. Zážitek trvá 9 až 14 minut a klient se do něj může ponořit v pohodlí své postele nebo křesla. Vypravěč ho pak v češtině průběžně motivuje, aby se například otáčel do stran.

Největší dopad měly zážitky na psychiku seniorů. „Po virtuálním výletu klienti najednou začnou vzpomínat a vyprávět, dodá jim novou chuť do života. Je to velmi motivační, zvlášť pro lidi s fyzickým handicapem, které to pěkně rozpohybuje,“ uvedla ředitelka Domova pro seniory Chodov Ilona Veselá.

Na cestovatele nejvíce zapůsobily dva z nabízených zážitků. „Z hlediska aktivizace měly nejlepší efekt výlety na Karlštejn a do Amsterodamu. Náš nejznámější hrad seniorům často aktivoval vzpomínky a rozveselil je o něco více než ostatní lokace. Amsterodam měl zase větší úspěch patrně pro svou vyšší kvalitu. Byl to jeden z nejčerstvějších výletů z naší produkce,“ řekla Urbaníková.

Až 85 % seniorů je hodnotilo mimořádně pozitivně. „Výlety je dokážou vytrhnout z jejich každodenní rutiny a přinášejí jim množství nových podnětů,“ řekl autor projektu Marek Háša.

Když tvůrci sháněli od výletníků zpětnou vazbu, zjistili, že nejvíce zabírají výlety do přírody a po České republice. „Už méně pak putování za exotikou nebo na pláže,“ uvedla Urbaníková. Ne vše se tvůrcům povedlo a projekt berou i jako možnost vylepšit nabídku virtuálních výletů.

„Relaxační zážitek s protahováním a dechovým cvičením na pláži byl o něco hůře přijímaný. Tomuto typu zážitků by mohla prospět menší míra vyprávění a pokynů,“ uvedli autoři v hodnocení projektu.

Zážitek díky 3D brýlím

Podobný zážitek dopřálo klientům domovů důchodců v desáté městské části také Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP). 3D brýle dostalo darem od společnosti Chemoprojekt.

„Efekt je nad očekávání dobrý. Naši klienti mohou pociťovat určitou míru sociální izolace i za normálních podmínek. V současné tísnivé situaci se navíc všechno ještě násobí, zvlášť u seniorů upoutaných na vozík nebo lůžko. I ti však mají najednou možnost cestovat,“ popsala pro Pražský deník na sklonku loňského roku Eva Lexová, pověřená řízením CSOP.

„Virtuální zážitky spolu pak všichni čile rozebírají a diskutují o tom, kam se vydat příště. Takže se nenásilně rozvíjí komunikace a v některých případech i zlepšuje proces socializace,“ dodala Lexová.