„Pokud své umělce neudržíme nad vodou, oblíbená divadla či kluby mohou přestat existovat. A protože si my Češi rádi hrajeme, napadlo mně, že nebudeme dělat obyčejnou sbírku. Nabídneme vstupenky na NIC,“ uvedla v magistrátní tiskové zprávě pražská radní.

Třeštíkovou k nápadu vyburcoval březnový projev prezidenta Miloše Zemana, který poděkoval v době koronavirové epidemie Číně za pomoc a podle režisérky a komunální političky „nespravedlivě české umělce kritizoval“.

„Herci, z nichž někteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali lépe, kdyby například navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti,“ prohlásil doslova Zeman. V tu dobu už přitom byly z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu návštěvy zakázané, aby se předešlo šíření infekční nemoci COVID-19 mezi nejohroženější skupinou.

Třeštíková pak zareagovala a prezidentovi zaslala velmi ostrý dopis, kde bylo shrnuto, že zatímco Zeman mlčel (a jeho poradce Martin Nejedlý po návratu z Číny nedodržoval karanténu), v divadlech šijí roušky. „Chci mu (Zemanovi) ukázat, že za svými umělci stojíme. Oni nyní pomáhají, jak to jen jde, my pomůžeme jim,“ vysvětlila Třeštíková nyní.

Galerie za dvacku, VIP místo za pět tisíc

A co se přesně v projektu jde? Nákup lístků funguje jako obvykle: na vstupenkovém portálu GoOut si zájemce může zvolit, v jakém divadle či jiné kulturní instituci chce neexistující představení, koncert nebo jinou performanci navštívit. „V rezervačním systému si pak koupí vstupenku do virtuálního sálu podle vlastního výběru. Do první řady na exkluzivní VIP místo za 5 000 korun nebo na galerii za 20 korun. Čím lepší místo, tím vyšší částkou svým umělcům návštěvník pomůže,“ popisuje mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Zatím mají virtuální sály kapacitu tisíc míst a celková hodnota vstupenek v každém z nich tak přesahuje částku 680 000 korun. V případě většího zájmu kulturních fanoušků se mohou tyto sály na rozdíl od klubů, koncertních hal či stadionů průběžně „nafukovat“. Do festivalu, který neexistuje, se mohou pořadatelům samy přihlásit kulturní instituce, některé budou naopak organizátoři oslovovat.

Vedení metropole upozorňuje, že akce je určena primárně pro kulturní instituce, které jsou soukromé a většinu příjmů získávají ze vstupného. Například některá pražská divadla totiž fungují jako příspěvkové organizace města a velkou část jejich rozpočtu tvoří magistrátní peníze. Vybranou částku zástupcům „nezávislé kultury“ organizátoři předají po Svátku práce.

Třeštíková: Ukážeme, že milujeme kulturu

„A až se svět kolem nás zase vrátí do normálu, budeme mít jistotu, že naše oblíbená divadla, kluby, galerie, kulturní 'zašívárny', koncertní sály a další ostrovy kreativní svobody mohou i nadále pokračovat v tom, co umí nejlépe: rozšiřovat obzory, přinášet radost, ale v první řadě přinášet zážitky, na které nikdy nezapomeneme,“ uvádějí ve společném prohlášení Třeštíková s Lukášem Jandačem, obchodním ředitelem GoOut.

Pražská firma získává provize ze zprostředkovaných prodejů vstupenek (pohybuje se ve výši 8 procent ceny lístku). Její spoluzakladatel Vojtěch Otevřel si v článku pro Forbes.cz stěžoval na nedostatečnou podporu ministerstva kultury pod vedením Lubomíra Zaorálka (ČSSD) v době zrušení hromadných akcí. Byť Otevřel přiznává, že GoOut bude při sčítání ztrát, které opatření v boji s koronavirem způsobily, až druhá na řadě, přijde společnost o několik milionů korun. Přesto (nebo právě proto) se teď ve spolupráci s magistrátem rozhodla pomoct.

„Akce sice vznikla v Praze, ale je celorepubliková. Jsme rádi, že už v tuto chvíli máme v systému například brněnské Sono Centrum nebo Cabaret des Peches,“ prohlásil ředitel Jandač. Radní Třeštíková dodala, že NIC proběhne 1. května na svátek zamilovaných: „Symbolicky ukážeme, že milujeme kulturu.“

„Chcete vědět, jestli NIC bude doopravdy nic, nebo NĚCO? Nechte se překvapit. Až do dvanácti hodin v poledne 1. května si můžete kupovat vstupenky,“ uzavřela místostarostka Prahy 7.