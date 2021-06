Jednání s fotbalovou unií byla podle prezidenta ukrajinské federace Andrije Pavelka nesmírně komplikovaná, ale i tak se podařilo oběma stranám dojít ke kompromisu. Z Pavelkova příspěvku na facebooku vyplývá, že slogan "Sláva hrdinům" bude na vnitřní straně dresu a bude součástí ozdobného prvku společně s mapou Ukrajiny, trojzubcem a heslem "Sláva Ukrajině". Pavelka také zdůraznil, že nápisy "Sláva hrdinům" a "Sláva Ukrajině" budou i na milionech již vyrobených dresů, které se budou prodávat po celém světě.

Jokes aside, here is an excellent detailed look by @EuromaidanPress at the history of our national slogan.