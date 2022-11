Po výprasku v Blansku nepanovala v hodonínské kabině zrovna nejveselejší nálada. „Viděl jsem, jak to s některými hráči zamávalo. Snažil jsem se prohru z Blanska analyzovat a poukázat na chyby, kterých jsme se dopustili. Jsem rád, že se kluci dostali postupně do pohody, i když před zápasem s Baníkem jsem viděl větší respekt,“ netajil domácí lodivod.

Ten udělal v základní sestavě několik změn. „Za zraněného Adama Dundu nastoupil na stoperu Patrik Švantner, místo něj se do středu zálohy postavil Peťa Bohun. Oba kluci nové role v sestavě zvládli,“ chválil Švantner.

Ostrava od první minuty potvrzovala velkou kvalitu. „Viděl jsem několik minulých zápasů Baníku, důkladně jsme se připravovali, přesto byl lepší. Přežili jsme jejich gólovku v úvodu a drželi jsme nulu. V Blansku šlo štěstí proti nám, dneska bylo na naší straně,“ uvedl zkušený trenér.

Domácí si všechno podstatné nechali na závěr první půle. Skóre zápasu otevřel Milan Kadlec, dvě minuty před poločasem proměnil penaltu Patrik Dressler a v nastavení zvýšil na 3:0 Petr Bohun. „Tibor Jáger centroval ze strany do vápna, hostující hráč míč zblokoval, ale naštěstí se odrazil do středu hřiště přímo ke mně a z voleje jsem to napálil. Pomohlo tomu i sluníčko, které svítilo gólmanovi do očí,“ odlehčil Bohun svou parádní trefu.

Dvaadvacetiletý odchovanec Dolních Bojanovic, jenž poprvé ve třetí lize nastoupil uprostřed zálohy, si novou roli pochvaloval. „Středního záložníka jsem dřív hrával v dorostu, není mi ta pozice cizí. Můžu říct, že se mi tam hraje i líp než na křídle, dostal jsem se víckrát do zakončení,“ přiznal autor třetí trefy.

Hodonínu vyšel i vstup do druhé půle. Za ruku v pokutovém území sudí nařídil penaltu a Libor Bobčík se nemýlil. „Jsem rád, že si vzal penaltu. Střelecky se mu nedaří, jak si představuje. Snad ho branka nakopne, věřím mu,“ poukázal Švantner na teprve druhou branku útočníka, jenž je v klubu na hostování z prvoligového Zlína.

Baník byl za svou snahu odměněn v 75. minutě, kdy snížil Daniel Smékal. „Hosté hráli i za nepříznivého stavu velmi dobře. Neustále chtěli s výsledkem něco udělat, měli obrovskou snahu. Musím smeknout před svým týmem, co jsme si v kabině řekli, na hřišti opravdu plnili,“ uznal domácí kormidelník.

Diváci se nakonec dočkali i páté branky v síti Baníku, kterou dvě minuty před koncem zařídil střídající Jakub Pazdera. „Podali jsme opravdu dobrý týmový výkon. Pomohli nám i dva pokutové kopy, ale to nijak nesnižuje naše skvělé herní pojetí,“ ohlédl se Švantner za vítězstvím.

Nováček soutěže se v posledním podzimním duelu představí na hřišti Frýdlantu nad Ostravicí. Utkání je na programu v sobotu od půl druhé odpoledne. Hodonín si v něm může před zimní přestávkou vylepšit pozici v tabulce, v níž mu patří sedmé místo. „Možná to zní nafoukaně, ale se sedmým místem nejsem spokojen. Dělají nám problém venkovní zápasy, naše zkušené mužstvo má rozhodně na víc,“ dodal lodivod.

FK Hodonín – FC Baník Ostrava B 5:1 (3:0)

Branky: 39. Kadlec, 43. z pen. Dressler, 45+1. Bohun, 47. z pen. Bobčík, 88. Pazdera – 75. Smékal

Rozhodčí: Grečmal – Vejtasa, Slabý.

ŽK: 24. Bohun, 81. Holek – 50. Jaroň.

Diváci: 295.

FK Hodonín: Petráš – Helísek, Dressler, Švantner, Sukup – Kadlec, Jáger (78. Smékal), Langer, Bohun – Bobčík (87. Pazdera), Holek.

FC Baník Ostrava B: Murín – Drozd, Fulnek (46. Barkov), Holaň, Jaroň (53. Stoklásek), Krupička (46. Chukwudi), Říha, Smékal, Sotorník, Temel, Zálešák.