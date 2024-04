Poprvé přijel do rodných Kozojídek v dresu soupeře. I přesto, že kanonýr Ondřej Březina…

„Díky bohu, že to tam spadlo,“ oddechl si jednatřicetiletý gólman.

Klubová legenda, která celou kariéru prožila v Hodoníně, si trefu užívala, byť hostům nepřinesla výhru.

„Jsem rád, že jsme to zvládli alespoň na bod a že nejedeme domů s prázdnou, protože by to byla velká škoda. Šancí jsme měli na dva zápasy, prohrát jsme si nezasloužili,“ míní.

Brankář Hodonína Martin Petráš po utkání se Slováckem B

Zdroj: Libor Kopl

Švantnerův tým stejně jako v Karviné unikl porážce v poslední možné chvíli. Pokaždé u toho byl Petráš.

Ve Slezsku mu branka ještě utekla, když si připsal jenom asistenci, o víkendu ale dokázal konečně skórovat.

„V Karviné se mi podařilo vyhrát hlavu a díky tomu jsme srovnali na 4:4. Teď jsem si říkal, že bych mohl udělat nějakou roztržku, aby míč k někomu propadl. Soupeř mě ale nechal zcela volného. Trefil jsme to tak, jak jsem chtěl,“ líčí s úsměvem.

Brankář Hodonína Petráš okradl Slovácko B! Trefil se hlavou v nastavení

Dlouho to ale vypadalo, že se Hodonínští budou po utkání šklebit. I když byli nebezpečnější, v 62. minutě inkasovali branku z kopačky Nováka a nebyli zrovna v jednoduché pozici.

„Gól jsme dostali po chybě. Propadl nám tam dlouhý balon a borec to hezky trefil z vápna. Pro mě to byla těžká střela,“ říká.

Naproti tomu hosté své velké šance neproměnili. Nečas pálil po čtvrt hodině hry jen do tyče a Holkův gól neplatil kvůli ofsajdu. V závěru z voleje střílel střídající Glushach, ale rovněž neuspěl.

Trenér Hodonína Pavol Švantner po utkání se Slováckem B

Zdroj: Libor Kopl

„V první půlce jsme měli dvě šance a po změně stran taky. Nakonec je to pro nás dobrý bod,“ pravil.

Nedělní duel poznamenalo nevlídné a velmi chladné počasí. Teplota klesla na Slovácku k bodu mrazu, v závěru střetnutí i lehce sněžilo. Fanoušci se nejen na Bělince příliš neohřáli.

„Minulý týden jsme byli v práci či na tréninku v krátkém rukávu nebo bez trička, teď to bylo na zimní bundu a rukavice. Podmínky byly těžké. Nám hlavně v první půli foukal silný vítr. Nakonec jsme se s tím vypořádali docela dobře, ale ve vlídnějším počasí by se nám hrálo lépe,“ míní Petráš.