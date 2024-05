Sobotní porážku od Rosic odčinili. Hodonínští fotbalisté ve středečním duelu třiatřicátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy po brankách Martina Holka a Patrika Švantnera doma porazili Uherský Brod 2:0. „Po posledním nepovedeném utkání jsem cítil od kluků větší zodpovědnost. Utkání se mi hodnotí pozitivně, protože jsme po zásluze vyhráli,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) porazili 2:0 Uherský Brod. | Video: Kryštof Neduchal

Jeho svěřence poslal do vedení už v šesté minutě útočník Holek. „Rychlá branka nám hodně pomohla,“ netajil domácí kormidelník.

Čtyřiatřicetiletý Holek zapsal už jedenáctý zásah v sezoně a dorovnal tak své maximum z minulého ročníku. „Mám i nadále největší ambice, každý zápas chci podat co nejlepší výkon a dát góly, které pomohou mančaftu ke třem bodům,“ hlásil kanonýr s prvoligovou minulostí.

Martin Holek po utkání s Uherským Brodem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Těsně před odchodem do poločasové přestávky zasadil hostům další ránu Švantner, který se prosadil poprvé po svém návratu ze zahraničí. „Bylo to bojovné utkání z obou dvou stran. Bohužel jsme udělali dvě chyby a z nákopů do šestnáctky jsme si nechali dát dva zbytečné góly. Domácí to posadilo na koně,“ pravil uherskobrodský trenér Miroslav Ondrůšek.

Naftaři po změně stran kontrolovali výsledek a soupeře na dostřel branky nepustili. „Nebyli jsme v ofenzivě vůbec produktivní. Nějaké náznaky tam byly, ale nebylo nám přáno,“ přiznal hostující stratég.

K dalšímu gólu měli blíž domácí, ale své šance neproměnili Holek ani dorážející Jáger. „,Mohli jsme dát další gól a zápas dohrát ještě ve větším klidu. Za kluky jsem ale moc rád, reparát se povedl,“ těšilo Švantnera, jehož mužstvo zapsalo teprve druhé jarní vítězství.

Naopak Uherský Brod po remíze se Startem Brno a dvou vítězstvích vyšel tentokrát bodově naprázdno. „Měli jsme teď minisérii tří zápasů bez prohry a zase jsme chtěli bodovat. Bohužel se nám to nepodařilo,“ litoval Ondrůšek.

Marek Flasar po utkání v Hodoníně

Zdroj: Kryštof Neduchal

ČSK patří s pětadvaceti body šestnácté místo a v příštím kole se představí v sobotu od půl jedenácté dopoledne v Blansku. Hodonín se posunul se sedmatřiceti body na osmou příčku a v neděli od půl jedenácté dopoledne nastoupí na hřišti rezervy Zlína.