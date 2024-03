Takový start do jarní části si hodonínští fotbalisté rozhodně nepředstavovali. V sobotním duelu osmnáctého kola Moravskoslezské fotbalové ligy na domácím stadionu U Červených domků podlehli Třinci jednoznačně 0:4. „Dostali jsme lekci, výsledek mluví za vše. Třinci jsme nabídli dvěma chybami dvougólové vedení a tak zkušený soupeř si to už pohlídá. Nakonec z toho byl debakl,“ hodnotil porážku hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) podlehli Třinci 0:4. | Video: Kryštof Neduchal

Sto padesát diváků si na úvodní gól počkalo až do dvaačtyřicáté minuty, kdy hosty poslal do vedení Dominik Konečný. „Mrzí mě, že zápas tolik ovlivnil silný vítr. Domácí si v první půlce pomáhali dlouhými nákopy, s nimiž jsme měli problém. Chtěli jsme hrát po zemi, ale byli jsme za to odměněni až na konci poločasu,“ pravil třinecký trenér Tomáš Hejdušek.

Jeho svěřencům se náramně podařil vstup do druhého dějství, kdy v pěti minutách vstřelili dvě branky. Nejprve se prosadil Vojtěch Brak, následně se trefil Ondřej Machuča. „Třinec si vítězství zasloužil, působil jistějším a zkušenějším dojmem,“ věděl dobře Švantner.

Třinecký kapitán Lukáš Holík hodnotí duel s Hodonínem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Hodonín se na korekci skóre nezmohl, žádnou gólovou příležitost si nevytvořil. „Vůbec jsme se nedostali do hry. Pořád balon lítal vzduchem, nebyl to fotbal. Je to pro mě zklamání,“ kroutil hlavou domácí stratég.

Ten nemohl v prvním jarním duelu využít stopera Patrika Dresslera, který pykal za červenou kartu z posledního podzimního duelu. „Má stop na dva zápasy. Je to citelné oslabení, které šlo vzadu jednoznačně cítit. Zkusíme požádat o prominutí trestu,“ řekl Švantner.

Nedůraz domácí defenzivy potrestal ještě tři minuty před koncem bývalý plzeňský útočník René Dedič a Třinec se radoval z výhry 4:0. „Ač jsme si to nechtěli moc připouštět, musím říct, že kvalita Třince je úplně někde jinde, než jsme my. Má zkušenější a kvalitnější kádr. Musíme si utkání vyhodnotit a s pokorou se dívat sami na sebe, protože z naší strany to nebyl dobrý zápas,“ zdůraznil domácí kormidelník.

Hodonínský záložník Lukáš Hamrle hodnotí duel s Třincem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Jeho protějšek naopak slavil při své premiéře na lavičce Třince povedené vítězství. „Těší mě, že jsme zvládli hned první duel po mém nástupu, navíc venku s nulou. Kluci dostávali na podzim dost branek, proto mám největší radost, že jsme soupeře nepustili ani ke střele. Převažují samá pozitiva, ale jsme na začátku dlouhé cesty,“ uzavřel Hejdušek, který ještě v úvodu sezony vedl prvoligovou Karvinou.

Hodonín se s šestadvaceti body propadl díky horšímu skóre na deváté místo právě za Třinec. O první jarní body se naftaři poperou v dalším kole, kdy se v sobotu od tří hodin odpoledne představí na hřišti Frýdlantu nad Ostravicí.