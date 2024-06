Dělba bodů. Páteční jihomoravské derby jedenatřicátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy mezi Hodonínem a Blanskem branku nenabídlo. „Remíza je spravedlivá. Bod musíme brát, protože rozhodl začátek utkání, v němž jsme nedali ani ty nejvyloženější šance,“ zhodnotil duel hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) remizovali s Blanskem 0:0. | Video: Kryštof Neduchal

Ten dal příležitost i méně vytěžovaným hráčům. Mezi třemi tyčemi se premiérově ukázal Tomáš Odráška, jenž na podzim hostoval v Lanžhotě, na hrotu útoku se ve druhé půli objevil dorostenec Lukáš Hamrle. „Chceme je vidět v třetiligových zápasech, teď je na to prostor. Hamrle je příslib do budoucna, ale pořád má na čem pracovat. Odráška plnil pozici třetího gólmana a za svůj přístup k tréninku si zasloužil šanci a vůbec nezklamal, naopak nás několikrát podržel,“ chválil lodivod brankáře.

Derby nabídlo rozdílné poločasy. Zatímco ten první patřil domácím, po změně stran dominovali hosté. „Kluci vstoupili do zápasu velmi dobře. Po patnácti minutách jsme měli vést 2:0, bylo by po zápase. Soupeř postupně získal jistotu, z naší strany už to nebylo tak dobré. Ve druhé půli mělo Blansko míč na svých kopačkách, bylo iniciativnější,“ uznal Švantner.

Ondřej Porč hodnotí derby v Hodoníně

Zdroj: Kryštof Neduchal

Hosté nebezpečně zahrozili pět minut před koncem, kdy orazítkovali břevno domácí branky. Naftaři pak byli blízko gólu v nastavení, ale střela Patrika Dresslera skončila rovněž pouze na břevně. „Mohli jsme dát rozhodující gól, ale asi by to nebylo spravedlivé,“ podotkl domácí stratég.

S remízou byli spokojení i hosté. „I když jsme v poslední vteřině mohli inkasovat, pět minut před tím jsme nastřelili břevno i my. Remíza je zasloužená z hlediska rozdílných poločasů i předvedené hry obou týmů,“ tvrdil blanenský trenér Jiří Vorlický.

Patrik Dressler hodnotí derby s Blanskem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Jeho celek se zejména ve druhé půli prezentoval pohlednou kombinační hrou. „Na míči jsme byli velmi dobří, je to náš styl hry. S výkonem jsem byl spokojený, chybělo jen proměnit vytvořené příležitosti,“ dodal hostující kormidelník.

Blansku patří v neúplné tabulce s osmatřiceti body třináctá pozice a v posledním zápase sezony přivítá v pátek od pěti hodin odpoledne rezervu Karviné.

Hodonín je s osmačtyřiceti body osmý a v pátek od půl šesté večer se s ročníkem rozloučí dalším jihomoravským soubojem ve Znojmě.