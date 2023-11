Třetí zápas v řadě, třetí udržená nula a třetí vítězství. Fotbalisté Hodonína v sobotu zvládli jihomoravské derby a v duelu čtrnáctého kola Moravskoslezské fotbalové ligy vyhráli na hřišti Blanska 2:0. „Jsem rád, že jsme potvrdili zlepšenou formu a potřetí v řadě vyhráli. Základ byla dobrá hra defenzivy, z čehož se odvíjel poctivý herní projev celého mužstva,“ zhodnotil výhru hodonínský kouč Pavol Švantner.

Martin Holek (v červeném) vstřelil v Blansku úvodní gól zápasu. | Foto: Jaroslav Kolísek

Naftaře poslal do vedení v sedmnácté minutě Martin Holek, který v minulosti oblékal i blanenský dres. Čtyřiatřicetiletý kanonýr se trefil už ve čtvrtém zápase v řadě. „Každý od něj branky očekává. Od začátku sezony byl na něj tlak, i když se mu moc nedařilo stejně jako týmu. Teď už je to ten starý Holas, který je velmi nebezpečný, v každém utkání to potvrzuje. Vstřelené branky jsou bonus navíc, za což jsem moc rád,“ netajil lodivod.

Na rozdíl dvou gólů odskočili hosté po trefě Erika Mlčocha ze třiatřicáté minuty. Hodonín navíc vůbec nepustil domácí do jejich kombinační hry. „Rozhodli jsme se, že budeme vysoko napadat, protože Blansko je silné v kombinaci. Myslím, že jsme tím eliminovali jeho silnou stránku a díky aktivní hře nahoře jsme dali dvě pěkné branky po povedených centrech,“ liboval si Švantner.

Jeho slova potvrdil i domácí kormidelník. „Překvapilo mě, že jsme se zalekli kombinace, když soupeř vysunul svůj presinkový blok. Místo kombinace jsme zbytečně nakopávali balony,“ uvedl Jiří Vorlický pro klubovou televizi.

Zkušený stratég vzal na sebe i nesprávně zvolenou sestavu. „Udělal jsem chybu. Základní sestavu většinou měním, tentokrát jsem ji po vyhraném zápase s Frýdlantem ponechal a zpětně musím říct, že to nebyl dobrý tah,“ přiznal.

Přestože Blansko si po změně stran vypracovalo spoustu příležitostí, další branku už diváci neviděli. „Ve druhé půli domácí vsadili na jednu kartu, tlačili nás, ale naše defenziva všechno ustála. Musím pochválit celý tým za odvahu a kvalitu,“ zdůraznil Švantner.

Ten vyzdvihl devatenáctiletého gólmana Marcuse Adamce, který v posledních třech duelech nahradil zraněnou jedničku Martina Petráše a ani jednou neinkasoval. „Dostal šanci, kterou pevně chytil do svých rukou. Znova předvedl několik velmi kvalitních zákroků. Těší mě, že tak mladý hráč se prezentuje takovým způsobem,“ neskrýval šéf hodonínské lavičky.

Jeho celek čeká poslední domácí utkání podzimní části v sobotu, kdy od dvou hodin odpoledne hostí Znojmo. „Po výhře v Bohunicích jsme to zlomili a souboje o šest bodů jsme zvládli. Chtěli jsme se vyhrabat z dolních příček do klidného středu, protože tam určitě patříme. Když ještě dvakrát vyhrajeme, budu spokojený,“ uzavřel Švantner.

Blansko hraje už ve středu dohrávku třináctého kola ve Frýdku-Místku, v neděli jej pak čeká utkání na hřišti rezervy Karviné.