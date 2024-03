Čekání na první jarní výhru pokračuje. Hodonínští fotbalisté po porážce od Třince a remíze ve Frýdlantu nad Ostravicí se rozešli smírně i s Frýdkem-Místkem. Sobotní duel dvacátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy skončil 1:1. „Bohužel jsme doma ztratili body. Ale objektivně musím říct, že soupeř byl velice dobrý,“ zhodnotil duel hodonínský kouč Pavol Švantner pro klubovou televizi.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) remizovali 1:1 s Frýdkem-Místkem. | Foto: Jaroslav Kolísek

Do poločasové přestávky odcházeli šťastnější naftaři, které poslal do vedení minutu před poločasem stoper Adam Dunda. „Úvod nám příliš nevyšel, soupeř nás přehrával a měl nějaké závary a šance. Do dvanácté minuty nám to příliš nešlo, pak jsme začali kombinovat a dostali se do zápasu,“ pravil střelec vedoucí branky.

Dvanáct minut po změně stran hostující Tomáš Hykel srovnal a skóre 1:1 vydrželo až do závěrečného hvizdu. „Ve druhé půlce jsme byli lepší, v závěru jsme soupeře úplně přehrávali, možná už kondičně odešli. Bohužel nám to tam nepadlo a hosté nám dali z našeho rohu gól,“ kroutil Dunda hlavou.

Frýdek-Místek byl s konečným výsledkem spokojený. „Bod musíme brát. Měli jsme výborný začátek, poté se hra vyrovnala a soupeř udeřil z rohu. Celý druhý poločas kluci kousali a šli za vyrovnáním. To se podařilo zásluhou Hykela. Za nasazení kluky chválím," řekl hostující kouč Robert Pištěk.

Hodonín litoval především nevyužitých šancí v závěru duelu. „Ve druhém poločase jsem viděl markantní zlepšení, dostali jsme se do několika možností, bohužel jsme kýžený gól nedali,“ mrzelo Švantnera.

Jeho celek zůstává s osmadvaceti body na devátém místě a už v pátek přivítá od tří hodin odpoledne třetí Zlínsko. Favorit duelu bude chtít odčinit překvapivou porážku 0:1 od posledních Bohunic, které se díky nečekanému skalpu odlepily ze dna třetiligové tabulky. „To, že Zlínsko prohrálo s Bohunicemi, je už pryč. Oba celky čeká další utkání, chceme v něm získat zpátky ztracené body,“ hlásil hodonínský stratég.