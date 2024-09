Kryštof Neduchal dnes 08:25

Pátý zápas bez výhry. Hodonínští fotbalisté v sobotním klání pátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy doma podlehli Hlučínu 0:1. Jedinou branku duelu vstřelil Lukáš Kania v deváté minutě. „Už je to náš typický zápas, kdy v úvodu nabídneme soupeři branku a pak to doháníme. Bohužel tentokrát jsme to nedohnali,“ zhodnotil duel hodonínský kouč Pavol Švantner.