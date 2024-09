Informatik - správce/kyně IT Popis pracovní činnosti: Podílí se na koncepci a strategii rozvoje informačního systému městského úřadu. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání systémů výpočetní techniky a komunikačních systémů. Zajišťování správy technické, programové i datové základny informačního systému. Zabezpečování školení zaměstnanců v oblasti výpočetní techniky. Zajišťování zálohování dat, kontrola integrity dat. Připravuje, připomínkuje nebo se jinak podílí na přípravě podkladů k výběrovým řízením na nákup HW, SW a služeb z oblasti IS/ICT úřadu. Platové zařazení: tř. 12 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Termín nástupu: dle vzájemné dohody Pracovní poměr: na dobu neurčitou Předpoklady a požadavky: o SŠ/VŠ vzdělání s technickým zaměřením, nejlépe obor IT o podpora koncových uživatelů a koncových stanic, správa a údržba serverů o výhodou certifikáty MCITP, MCSE, MCSA apod. o zkušenosti s prací v informačním systému VERA výhodou o organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost o komunikativnost, aktivní a metodický přístup, zodpovědnost za vlastní práci o vysoké pracovní nasazení o ochota dále se vzdělávat Nabízíme: o pružnou pracovní dobu o 5 týdnů dovolené, 4 hrazené sick days o příspěvek na stravování o příspěvek na penzijní nebo životní pojištění o benefitní kartu, kterou je možno využít na wellness, kulturní či sportovní akce apod. o zvýhodněný firemní tarif mobilního operátora V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj životopis emailem na adresu: p.luklova@mukyjov.cz, nejpozději do 13. 9. 2024. Více informací na tel.: 518 697 414. Tajemník MěÚ Kyjov si vyhrazuje právo nabídku pracovního místa bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče. 27 250 Kč

