Skóre duelu otevřel už po jedenácti minutách hry Marek Vintr. Hodonínská posila se tak v premiéře před domácími fanoušky předvedla hned brankou. „Když někam přijdete a hned vstřelíte branku, je to pro vás důležité. Marka jsem proto přivedl, může to být restart jeho kariéry. Těší mě, že ho to u nás baví. Předvedl dobrý výkon,“ chválil kormidelník střelce první branky.

Naftaři tak odcházeli do kabin s jednogólovým náskokem. „Po zásluze jsme vedli, ale mohlo to být i vyšším rozdílem. Situace jsme si na to v první půli vypracovali,“ netajil Švantner.

Další ránu zasadil hostům Aleš Kočí, který deset minut po změně stran hasil nedovoleným způsobem předchozí zaváhání a viděl červenou kartu. „Byl to hráč, který už byl chystaný na vystřídaní. Kluci si i přes oslabení nějaké šance vytvořili, ale zápas jsme si prohráli v první půli, kromě úvodních patnácti minut byl zbytek špatný,“ zdůraznil hostující trenér Darko Šuškavčevič.

Početní výhodu naftaři využili už po pěti minutách, kdy přidal pojišťovací trefu chorvatský útočník Mario Veljača. „Vyloučení nám nahrálo, pak už jsme si zápas kontrolovali. Musím kluky pochválit, zvládli to velice dobře, i pro diváky to bylo zajímavé utkání,“ tvrdil Švantner.

Jeho protějšek měl pro neúspěch svého mužstva jasné vysvětlení. „Domácí hráli jednoduchý fotbal, moc si to nekomplikovali, přehráli nás i důrazem,“ věděl dobře Šuškavčevič.

Pavel Juroška hodnotí zápas v Hodoníně

Pavel Juroška hodnotí zápas v Hodoníně. | Video: Kryštof Neduchal

Hostům nepomohli ani tři hráči prvoligového áčka. „Máme to teď nastavené, že nám kluci z áčka budou pomáhat, uvidíme, jak to bude dál. Jsme rádi, když nám přijdou pomoct, ale musejí být v zápase znát,“ dodal.

Rezerva Slovácka odehraje další utkání v neděli 11. srpna od půl šesté večer na hřišti Znojma, Hodonín ve stejný den od čtvrt na jedenáct dopoledne nastoupí ve Frýdku-Místku.