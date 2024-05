Třetí výhra v řadě. Po vítězství nad Uherským Brodem a béčkem Zlína si hodonínští fotbalisté vyšlápli i na favorizovaný Hlučín. V páteční předehrávce sedmadvacátého kola Moravskoslezské fotbalové ligy doma zvítězili 3:1. „Po dlouhé době jsme doma podali opravdu dobrý výkon,“ zhodnotil vítězství hodonínský kouč Pavol Švantner.

Hodonínští fotbalisté (v červeném) porazili Hlučín 3:1. | Video: Jaroslav Kolísek

Naftaře už ve dvanácté minutě poslal do vedení Ondřej Sukup, po pětadvaceti minutách hry zvýšil na rozdíl dvou branek Martin Holek. „Věděli jsme, že nás čeká jeden z nejlepších týmů třetí ligy, který každoročně hraje o špici. Kluci ale ukázali, že i s takovým soupeře dokážou hrát vyrovnanou partii. Zejména v prvním poločase jsme hosty i přehrávali,“ ohlédl se domácí trenér za vstupem do utkání.

Přes dvě stovky diváků tak viděly kvalitní podívanou. „Myslím, že to bylo koukatelné, zápas měl grády,“ tvrdil Švantner.

Po změně stran se obraz hry mírně změnil a domácí především kontrolovali výsledek. „Logicky už to bylo z naší strany opatrnější. Soupeř byl jistější na míči, ale my jsme si to pořád hlídali,“ podotkl kormidelník.

Velká šance Patrika Dresslera

Hlučín byl za svou snahu oceněn deset minut před koncem, kdy vsítil kontaktní branku Jakub Ptáček. Klid na kopačky domácích však vrátil o sedm minut později střídající forvard Mario Veljača. Ten se prosadil podruhé od svého příchodu do Hodonína a pečetil výhru 3:1. „Klukům patří poděkování. Všem ukázali, že fotbal hrát umí. I když mají proti sobě těžkého soupeře, dokážou se hecnout, což potěší,“ netajil Švantner.

Osmý Hodonín tak s třiačtyřiceti body začíná dotahovat celky ze špičky tabulky. „Ještě nedávno jsme byli kolem desátého místa a k mančaftům pod námi nebylo zas tak daleko. Pořad jsem ale klukům říkal, ať jsou v klidu. Vím, že mají na to, aby sbírali body a pohybovali se ve vyšších patrech tabulky,“ zdůraznil šéf hodonínské lavičky.

Marcus Adamec hodnotí duel s Hlučínem

Razantní zlom nastal na konci dubna po prohraném domácím zápase s Rosicemi, kdy naftaři inkasovali v 91. minutě a prohráli 0:1. „To se mi hrubě nelíbilo. Po tom utkání přišla bouřka, vzduch se pročistil, všechno jsme si vyříkali,“ neskrýval Švantner.

Od té doby jeho svěřenci vyhráli už třetí duel v řadě. „Jsem rád, že to dopadlo na úrodnou půdu. Navíc tři výhry se skóre 7:1,“ těšilo bývalého prvoligového gólmana.

Ten i nadále pokukuje po vyšších příčkách třetiligové tabulky. „Nebudeme mluvit o postupu, ale proč nehonit týmy z čela tabulky? Nebudeme alibisti, fotbal přece hrajeme kvůli tomu, abychom vyhrávali,“ uzavřel Švantner.

Další body může jeho celek získat v dalším duelu, který jej čeká v pátek od pěti hodin odpoledne na hřišti Startu Brno.