V sobotu, kdy se rušila kvůli sněhové nadílce soutěžní utkání FORTUNA:LIGY, hodonínští fotbalisté odehráli přípravný zápas na hřišti druholigové Kroměříže. Do posledního utkání kalendářního roku 2023 zasáhli hráči širšího kádru a navrátilci z hostování. „Dali jsme příležitost hráčům, s nimiž počítáme do zimní přípravy,“ řekl hodonínský lodivod Pavol Švantner.

Hodonínský kouč Pavol Švantner přivítal navrátilce z hostování. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Přestože naftaři nováčkovi druhé ligy podlehli 2:3, o výsledek zkušenému kouči nešlo. „Jelikož šlo o poslední utkání, začátek adventu, možná jsme si zasloužili, abychom se rozešli nerozhodně, ale hlavně mladí kluci zjistili, co obnáší druhá liga,“ uvedl trenér.

Ten dal volno Tomáši Langerovi a zraněnému Petru Bohunovi, naopak vyzkoušel několik hráčů, kteří na podzim hostovali v jiných klubech.

Mezi třemi tyčemi celé utkání odchytal Tomáš Odráška, který naposled hájil branku divizního Lanžhota. „V Lanžhotě chytal stabilně, určitě s námi nastoupí do přípravy,“ pravil Švantner.

Z Divize E se na stadion U Červených domků vrátil křídelník Michal Guzik, který odehrál podzim v Holešově. Zasáhl do devíti duelů, v nichž se dvakrát zapsal do střelecké listiny.

Ještě o třídu níž hrál na podzim středopolař Václav Raisigl, který byl zapůjčen do Mutěnic. Ve třinácti duelech krajského přeboru se prosadil třikrát a patřil mezi klíčové hráče vinařů. „Od Vaška očekáváme asi nejvíc, protože už u nás něco odehrál. V Kroměříži podal svůj standardní výkon, ale musí jej potvrdit i v dalších zápasech,“ hlásil lodivod.

Staronovou tváří v hodonínském dresu byl i Dominik Caltík, který z Hodonína odešel před rokem do slovenských Gbel. „Tenkrát pro něj bylo lepší, aby pravidelně hrál. Nyní mu dáme znovu příležitost, v Kroměříži jsme jej vyzkoušeli na stoperu,“ poodkryl Švantner.

Realizační tým dal příležitost i nadějným hodonínským dorostencům. Na hřišti proti soupeři z druhé nejvyšší soutěže se představili Samuel Štěpanovský, Lukáš Pavka, Štěpán Košutek a Patrik Slatinský. „Rozdíl mezi třetí dorosteneckou soutěží a druhou ligou je samozřejmě veliký, ale nešlo nám o výsledek, chtěli jsme sedmnáctileté kluky vidět,“ vysvětlil bývalý prvoligový brankář.

V zimní přestávce se podle trenéra velké změny v kádru neočekávají. „Mám vyhlédnuté dva hráče, ale do současného týmu víc zasahovat nechceme, dáme šanci mladým klukům. Věřím, že nějaké body na jaře uhrajeme a budeme v klidném středu tabulky,“ přál si Švantner.

Zda i do odvetné části MSFL zasáhnou Ruslan Roziev a Erik Mlčoch, kteří v Hodoníně hostovali, zatím není jisté. „Erik se vrátil do Kroměříže a určitě tam začne i zimní přípravu, ale budeme i nadále ve spojení a jeho návrat zůstává otevřený. Ruslav už odcestoval domů do Uzbekistánu. Teprve budeme řešit, zda uplatníme opci na prodloužení jeho hostování, ale spíš chci dávat šanci našim mladým klukům,“ uzavřel kormidelník.