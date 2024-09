Třiadvacetiletý Vincour odehrál v dresech Opavy, Kroměříže a Blanska 35 druholigových duelů, za Slovácko si připsal i jeden prvoligový start. „Nebylo vůbec jednoduché takového hráče do Hodonína přivést,“ prozradil kormidelník.

Ten o stopera, jenž prošel i mládeží pražské Slavie, usiloval už před rokem. „Byli jsme spolu v kontaktu než šel na zkoušku do Opavy, ale nakonec tam zůstal. V létě jsme se znovu sešli, řekl jsem mu, že budu trpělivý,“ uvedl Švantner.

Před sobotním zápasem pátého kola třetí ligy se vytouženého obránce dočkal. „Díky rychlému a férovému jednání s Opavou jsme se domluvili. Tomáš dodržel slovo, na čem jsme se domluvili. Jsem velmi rád, že přišel,“ netajil kouč.

Nepovedený vstup do nového ročníku po středečním vyřazení z Mol Cupu na hřišti Bzence odnesl obránce Mário Mihál a Michal Guzik. „Byl to výsledek posledních utkání, museli jsme něco udělat. Michal zamířil do divizního Šumperka, kde bude mít větší vytížení, Mário si hledá nový klub. Bude pro něj lepší, aby někde pravidelně nastupoval, než aby tady seděl na lavičce,“ podotkl Švantner.

Zkušený kormidelník nevyloučil před koncem přestupového období ani další změny. „Řekl jsem hráčům, že mám nějakou trpělivost, ale když opakovaně někteří nepodávají výkony dle očekávání, může dojít k výměně,“ dodal.