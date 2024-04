Hned v úvodu utkání zahodil vyloženou šanci hostující Tibor Jáger a vzápětí přišel dvojitý trest. Karviná po brankách Emmanuela Ayaosiho a Brazilce Kaká vedla už v jedenácté minutě 2:0. „Vstup byl pro nás strašidelný, na klidu nám to určitě nepřidalo,“ přiznal lodivod.

Snížení zařídil naftařům v šestadvacáté minutě Martin Holek, ale o tři minuty později zvýšil Ayaosi druhou brankou v utkání na rozdíl dvou gólů. „Podařilo se nám dát kontaktní gól, ale špatně jsme pak bránili. Ze čtyř vážnějších situací jsme dostali tři góly, což naštve,“ netajil Švantner.

Béčko Slovácka poprvé na jaře vyhrálo, není poslední. Tři góly dal Kratochvíla

Těsně před odchodem do kabin se podařilo hostujícímu celku podruhé snížit, když se prosadil aktivní Jáger. „Naštěstí jsme to stáhli na rozdíl jediné branky a v přestávce si řekli, že uděláme všechno pro to, abychom vyrovnali,“ prozradil trenér.