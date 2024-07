Po dvou porážkách se radovali z výhry. Hodonínští fotbalisté odčinili prohry s béčkem Slovanu Bratislava a Malženicemi, v sobotu dopoledne zvítězili na hřišti Malacek 3:2. „Vítězství je vždycky povzbuzení, ale ani v předchozích zápasech jsme nepropadli. Do všech duelů jsme vstoupili dobře, bohužel pak soupeři trestali naše chyby,“ řekl hodonínský kouč Pavol Švantner.

Zatímco se Slovanem naftaři prohráli 1:3 a ve středu ve Svatobořicích podlehli 1:2 Malženicím, v sobotu už další porážku nedopustili. Po úvodní pětadvacetiminutovce přitom prohrávali 0:2. „Vytvořili jsme si nějaké možnosti, ale do vedení šel soupeř. Zatím to v úvodech zápasů jde vždycky proti nám, o to víc je konečná výhra povzbuzující,“ podotkl lodivod.

Na výhře 3:2 se střelecky podílela i nová akvizice Marek Vintr. „Měl by nahradit Kubu Vorla, věřím, že ještě přinese větší kvalitu. Hrál ligu v Brně, už má něco za sebou. Stále má motivaci, proto dostane šanci, do mužstva zapadl dobře,“ uvedl Švantner.

Na obratu se podíleli dalšími góly ještě Adam Dunda a Martin Nečas.

S mužstvem se už začal připravovat i po závažném zranění kanonýr Martin Holek. „Mám z něj velikou radost, neustále se jeho stav zlepšuje, ale musím ho krotit. Trénuje dvakrát týdně s mužstvem, k tomu doma individuálně, v zakončení je mimořádný. Všechno však chce čas,“ zdůraznil trenér.

I proto se vedení klubu domluvilo na půlroční spolupráci s dvacetiletým Martinem Březinou, který odehrál poslední sezonu ve Startu Brno a v sobotu na hřišti Malacek poprvé nastoupil v dresu Hodonína. „Jedná se o odchovance Znojma, obrovitý chlap vyloženě do šestnáctky. Jde na něm ještě vidět herní výpadek, ale už v prvním zápase byl po vystřídání ve vápně velmi platný,“ představil Švantner nového útočníka.

Další duel čeká Hodonín v pátek od šesti hodin večer, kdy se v předkole MOL Cupu představí na hřišti Břeclavi.