Pernica, jenž si připsal gólovou asistenci, přestoupil do Hodonína ze Slovácka. „Splnilo se mi přání přivést kreativního hráče na křídlo. V zápase Libor potvrdil své kvality, věřím, že mu angažmá v Hodoníně sedne a bude platný hráč,“ přiblížil Švantner novou tvář, se kterou počítá na kraj zálohy.

Vedení třetiligového nováčka se domluvilo na setrvání i s testovaným Ukrajincem Yegorem Glushachem. „Domluvili jsme se na podmínkách, počítáme s ním do jarní části. V týdnu jsme měli pohovor, chci, aby plnil ve středu hřiště roli po Patriku Švantnerovi. S Belušou ho bylo na hřišti slyšet, takhle by to mělo fungovat,“ těšilo zkušeného lodivoda zlepšení organizační činnosti defenzivního záložníka.

Přímý kop Yegora Glushacha

Zdroj: Kryštof Neduchal

Další změny do začátku jarní části, kterou Hodonín odstartuje 4. března ve Znojmě, se neočekávají. „Kádr se nám vykrystalizoval do současné podoby. Pracoval jsem na příchodu ještě jednoho hráče, ale to nejspíš nedopadne. Momentálně neuvažuju ani o uvolnění mladých hráčů na hostování, za svou práci si zaslouží šanci. Myslím, že náš kádr je konkurenceschopný, snad to potvrdíme i ve třetiligových utkáních,“ přál si Švantner, který v sobotu postrádal pouze nemocného Radka Smékala.

Jaké cíle má Hodonín v jarní části? „Chceme hrát i nadále důstojnou roli. Přál bych si, aby se trochu zvedla návštěvnost na domácích zápasech, což je pro mě zatím zklamání. Myslím, že kvalitní hrou můžeme fanoušky na stadion přilákat. Hodonín je hokejové město, taky na hokej chodím, ale přeju si, aby si našli cestu i naše zápasy,“ dodal zkušený stratég.

Zdroj: Youtube

Závěrečný duel zimní přípravy odehrají jeho svěřenci v sobotu na hodonínské umělce proti Startu Brno.